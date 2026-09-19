Elecciones legislativas en Suecia: los socialdemócratas “listos” para gobernar a pesar de resultados muy ajustados

Publicado el 13 de septiembre de 2026 a las 21:23, actualizado el 14 de septiembre de 2026 a las 6:55 a.m. Lectura: 2 min.

Artículo actualizado el lunes por la mañana con resultados más completos.

El líder de los socialdemócratas en Suecia dijo “listo” para gobernar el país, tras las elecciones legislativas del domingo que no arrojaron un ganador claro, lo que sugiere largas y difíciles negociaciones entre los partidos.

El país nórdico vivió una noche electoral llena de idas y venidas, como suele ocurrir. Primero fueron los rugidos de los socialdemócratas cuando se publicaron las primeras encuestas a pie de urna.

Los medios suecos dieron entonces una clara pista a Magdalena Andersson, de 59 años, que sueña con volver a ser jefa de Gobierno desde que dejó el poder en 2022, así como con un claro declive de la extrema derecha aliada a la coalición gobernante.

“Magda”como la apodan en Suecia, lideró las encuestas durante varios meses en una campaña dominada por cuestiones de salud y poder adquisitivo. Pero la brecha se había reducido en los últimos días.

“Por ahora estamos a la cabeza. Y si esto se confirma, Suecia tendrá un nuevo gobierno”.dijo Magdalena Andersson a sus seguidores reunidos en mitad de la noche en Estocolmo.

El avance que menciona es, sin embargo, mínimo. Después de tener en cuenta casi el 95% de los colegios electorales, los resultados preliminares atribuyen su bloque de 176 mandatos frente a 173 mandatos a la alianza entre la derecha y la extrema derecha, en el poder desde 2022.

Y su rival, el actual Primer Ministro Ulf Kristersson, el actual Primer Ministro de derecha, parece decidido a aguantar. “La cuestión de qué gobierno dirigirá Suecia en los próximos años sigue abierta”dijo a sus seguidores durante la noche electoral de su partido.

¿Será Suecia testigo entonces del regreso de “Magda”, como la apodan en este país nórdico? ¿O la permanencia en el poder de Ulf Kristersson, con la entrada de ministros de extrema derecha, a pesar de la caída de su partido del 20% a alrededor del 17,5% de los votos? Esto tendrá que determinarse en las próximas semanas, una vez que se complete el recuento.

Los equipos del actual primer ministro conservador, Ulf Kristersson, apuestan por lo contrario: este último aumenta su atractivo para el partido centrista, actualmente miembro de la oposición de izquierda.