“La segunda mano no debe convertirse en el nuevo terreno de juego de la moda rápida”

La ropa se acumula, su calidad se deteriora, los puntos de venta cierran. En todas partes, las estructuras que recogen, clasifican y reutilizan nuestra ropa luchan por absorber las montañas de textiles producidos por la moda rápida y ultrarrápida.

El propio gobierno lo reconoce: el sector está pasando por una “crisis profunda” desde hace más de dieciocho meses, lo que ha tenido un fuerte impacto en las estructuras de la economía social y solidaria: varias paradas de recogida, importantes stocks, el cierre de 4.000 terminales de recogida por parte de Le Relais, el cese de actividad de centros de clasificación como La Tresse en Nouvelle-Aquitaine o Abi29 en Finisterre… Sin embargo, al reformar la responsabilidad ampliada del productor textil (EPR), el Estado corre el riesgo de tomar una decisión absurda: debilitar a todo un sector de la solidaridad francesa en el mismo momento en que lo necesito más.

Porque detrás de las decisiones técnicas de esta reforma, nos enfrentamos a una cuestión fundamental: ¿qué modelo económico queremos apoyar y desarrollar?

¿El que produce siempre más ropa, siempre más rápido y siempre más barato, antes de dejar que la comunidad gestione las consecuencias? ¿O el que recoge lo que ya no queremos, hace que nuestra ropa dure, crea más de 7.000 puestos de trabajo locales, contamina hasta cinco veces menos, apoya a personas en situaciones precarias y permite que todos se vistan a un precio asequible? Hoy tienes que elegir.

En 2025, se seguirán comercializando en el mercado francés 3.600 millones de nuevos textiles y calzado. Esta industria ahora produce más rápido de lo que nuestra sociedad es capaz de reutilizar, reparar o reciclar. Y, obviamente, no son quienes alimentan esta sobreproducción quienes pagan el precio.

En el otro extremo de la cadena, quienes intentan reparar los daños desde hace décadas son nombres y actores conocidos: Emmaüs, Le Relais, centros de recursos, centros de reciclaje y cientos de asociaciones como Oxfam Francia, que históricamente han construido bienes de segunda mano en Francia. Detrás de cada prenda donada en estas estructuras, hay mucho más que una simple transacción comercial. Nunca hemos tenido tanta necesidad de contar con jugadores de segunda mano que nos apoyen. Sin embargo, su modelo está más que nunca en peligro por parte de las grandes marcas.

Porque, mientras los implicados en la reutilización solidaria se enfrentan a una crisis sin precedentes, los bienes de segunda mano se han convertido en un mercado extremadamente codiciado. Plataformas digitales, grandes marcas de moda rápida, lucrativas tiendas de segunda mano: hoy en día, seis de cada diez prendas de segunda mano son vendidas por agentes comerciales. Que se esté desarrollando una segunda mano es obviamente una buena noticia. Ante la emergencia ecológica, hacer que nuestra ropa dure es fundamental.

Pero la segunda mano no debe convertirse en el nuevo terreno de juego de la moda rápida. Lo decimos claro, no todos los segundos son iguales. Existe una diferencia fundamental entre un modelo cuyo objetivo es la rentabilidad a toda costa y un modelo que utiliza la reutilización para reducir los residuos, crear empleo local, hacer accesible la ropa y financiar misiones solidarias. Es precisamente este modelo el que las autoridades públicas deberían proteger.

Sin embargo, la actual reforma del EPR textil corre el riesgo de producir el efecto contrario. Pide al sector que recaude cada vez más, sin garantizar a quienes participan en la solidaridad reutilizar la financiación directa, suficiente y a largo plazo que necesitan. Esto sería una contradicción ecológica, social y económica. Nos negamos a permitir que la economía circular se convierta en el servicio postventa de la sobreproducción.

La primera política de gestión de residuos sigue siendo no producirlos. Por lo tanto, debemos abordar el origen del problema: reducir los volúmenes de ropa nueva puesta en el mercado y hacer que las empresas que producen en exceso contribuyan más. Pero también debemos decidir qué queremos desarrollar en su lugar. Esto significa garantizar una financiación a largo plazo para la recogida y la reutilización solidaria. Evitar que las prendas de vestir más fáciles de revender sean capturadas por los actores comerciales, mientras las estructuras solidarias recuperan los volúmenes más difíciles de procesar. Por último, dar a los actores de la economía social y solidaria un lugar real en las decisiones que determinan el futuro del sector.

Podemos optar por hacer de esta crisis una oportunidad para transformar nuestro modelo en lugar de acelerar sus desviaciones. Podemos decidir que la segunda mano no será simplemente un nuevo mercado que conquistar, sino una herramienta al servicio de la reducción de la producción, del empleo local y de la solidaridad.

La pregunta planteada al gobierno es, por tanto, sencilla: ante la crisis textil, ¿van a favorecer el capitalismo de la moda o proteger a quienes, durante décadas, han apoyado otra economía que ahora tenemos la oportunidad de desarrollar a mayor escala?