Los ministros israelíes atacan violentamente a los directores de “Naza”, llegando incluso a exigirles la pérdida de su nacionalidad.

“¡Eres una vergüenza!” » Varios ministros israelíes atacaron violentamente este domingo 13 de septiembre a los directores del documental “Naza”, que ganó el sábado el premio especial del jurado en el Festival de Cine de Venecia, acusándolos de “traición al estado”. Entre ellos, un ministro israelí anunció que quería despojar a los realizadores del documental de su nacionalidad. La película se basa en el testimonio anónimo de 24 miembros del ejército y los servicios de inteligencia israelíes que exponen cómo las fuerzas israelíes están matando a numerosos civiles en su guerra contra Hamás en Gaza.

“Actuaré inmediatamente para revocar la ciudadanía israelí” a Yuval Abraham y Rachel Szor, los dos directores del documental, anunciado en el último minuto, el día de la inauguración de la Mostra, declaró el día X el Ministro de Cultura y Deportes, Miki Zohar. El ministro acusó a los creadores de la película de querer “dañar a su patria para recibir el aplauso de los antisemitas de todo el mundo”que, añadió, constituye “una traición al Estado”.

Otros ministros también atacaron el domingo por la tarde a los directores de la película, dos periodistas de investigación que ya habían trabajado juntos en un documental ganador del Oscar, “No Other Land” (2024), sobre la violencia de las autoridades y los colonos en la Cisjordania ocupada.

“Sois una vergüenza y una vergüenza para todo el pueblo de Israel. ¡Vete! » lanzó el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, sobre X. “Estoy seguro de que vuestros amigos, es decir nuestros enemigos, Hamás en Gaza, os recibirán con los brazos abiertos”continuó el ministro de extrema derecha.

La pérdida de la nacionalidad es legalmente posible en Israel, aunque rara vez se aplica. La Corte Suprema aprobó en 2022 la posibilidad de que el Estado despoje de su nacionalidad a personas que no hayan cumplido ” lealtad “por ejemplo cometiendo actos de espionaje o traición. La ley se amplió aún más en 2023 para cubrir también a las personas condenadas por “terrorismo”. En concreto, el Ministro del Interior debe formular la solicitud, el Ministro de Justicia debe aprobarla y los jueces deben validarla.

En el documental de 80 minutos, los entrevistados describen cómo varios sistemas tecnológicos, en particular el uso de inteligencia artificial, permitieron al ejército israelí localizar, a través de sus teléfonos, a presuntos miembros de Hamás y a sus familias, para luego atacarlos indiscriminadamente en sus hogares.

Según el documental, “Naza” es un acrónimo utilizado dentro del ejército israelí para referirse al número estimado de civiles que mueren durante un ataque. Una de las personas entrevistadas explica que los militares tienen acceso a una herramienta que les permite saber, para cada casa de Gaza, cuántas personas hay y, por tanto, se verán afectadas en caso de un bombardeo.

Tras el preestreno de la película en Venecia, donde recibió una ovación de 25 minutos, el ejército israelí se defendió rechazando “categóricamente” acusaciones de que está matando masivamente a civiles en Gaza.

El documental fue revelado al público en el peor momento para el gobierno de Benyamin Netanyahu: pocas semanas antes de las elecciones legislativas en Israel y un día después de las revelaciones del diario “Haaretz” sobre la sospechosa inacción y el silencio del Primer Ministro, advertido en varias ocasiones de una operación a gran escala contra su país antes de las masacres del 7 de octubre de 2023.

Lanzada en represalia por los mortíferos ataques perpetrados por Hamás en suelo israelí (1.200 muertos, 251 rehenes), la guerra liderada por Israel en Gaza ha dejado más de 73.000 muertos, según el Ministerio de Sanidad de este territorio controlado por el movimiento islamista, cuyas cifras son consideradas fiables por Naciones Unidas.