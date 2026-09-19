Descubre cómo reinventar la tarta tatin sin manzanas

La tarta tatin no escapa a los mitos que suelen rodear a los platos más famosos. Cuenta la leyenda que a finales del siglo XIXmi Se dice que las hermanas Fanny y Caroline Tatin, directoras de un hotel restaurante en Lamotte-Beuvron (Loir-et-Cher), olvidaron sus manzanas en el fuego. Para disimular esta desconsideración, habrían cubierto las frutas con masa, dando lugar a esta tarta invertida y deliciosamente caramelizada.

“La realidad tiene más matices, avanzan Bastien Petit y Marion Chibrard-Burdy, autores de “Tatins, 50 impresionantes recetas dulces y saladas”. Este método de cocción ya existía en las cocinas rurales donde se cocinaban abundantes frutas en mantequilla y azúcar. Con el tiempo, el tatin abandonó las posadas para entrar en las cervecerías parisinas. »

A la hora de actuar, esta receta nos recuerda que podemos crear delicias con cosas sencillas: frutas o verduras, mantequilla, azúcar y un pequeño chorrito que lo cambia todo.

Aquí tienes un tatin dulce, fragante y confitado. Las chalotas se vuelven fundentes y dulces, el tomillo aporta una nota herbácea y la crema batida de cebollino lo hace todo irresistible. Para disfrutar como entrante o plato principal con una buena ensalada verde condimentada.

Para 4 personas

Preparación : 15 minutos

Cocinando : 30 a 35 minutos

los ingredientes

molde de aproximadamente 25 cm de diámetro

1 hojaldre de mantequilla pura de calidad

600 a 750 g de chalotas, idealmente del mismo tamaño

80 g de mantequilla

80 g de azúcar rubia

2 a 3 cucharadas. cucharada de vinagre balsámico

tomillo fresco

1 huevo para dorar

200 ml de nata líquida

1 manojo generoso de cebollino

sal y pimienta

Preparación

Precalienta el horno a 190°C.

Pelar las chalotas. Córtelos por la mitad si son grandes para una cocción uniforme. En una sartén derretir la mantequilla y el azúcar. Deja que se derrita hasta obtener un caramelo rubio. Desglasar con vinagre balsámico.

Coloque las chalotas en la sartén, con el lado cortado hacia abajo. Agrega tomillo fresco, sal y pimienta. Dejar cocer a fuego lento durante 20 minutos hasta que se ablanden (el tiempo varía según el tamaño de las chalotas).

Pasar las chalotas al molde exprimiéndolas bien. Reserva el caramelo restante.

Montar la nata a punto nieve y mezclar con el cebollino finamente picado, un poco de sal y pimienta.

Cubrir las chalotas con el hojaldre cortado un poco más grande que el molde y meter bien los bordes. Pincelar con el huevo batido y hornear de 30 a 35 minutos: la masa debe quedar crujiente y dorada.

Desmoldar recién salido del horno. Utilice el caramelo restante para glasear la tarta antes de servir. Servir con la crema batida de cebollino.

Esta receta proviene del libro: Tatins, 50 impresionantes recetas dulces y saladas, Bastien Petit y Marion Chibrard-Burdy, Primeras ediciones