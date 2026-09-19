Caso de la cabeza de cerdo encontrada frente a Estrosi en Niza: un nuevo sospechoso arrestado

Publicado el 18 de septiembre de 2026 a las 20:46 horas. Lectura: 1 min.

Se trata de una vuelta de tuerca más en esta saga que constituye el asunto de la cabeza de cerdo en Niza. Un hombre de 36 años, buscado desde marzo, fue detenido esta semana, acusado y encarcelado, anunció este viernes 18 de septiembre la fiscalía de Niza.

El escándalo había envenenado la campaña de Christian Estrosi, alcalde saliente de Horizons en Niza, derrotado por su antiguo rival, Eric Ciotti, líder de la Unión de Derechos por la República (UDR).

Rebobinemos los hechos: la tarde del 27 de febrero, Christian Estrosi, entonces alcalde de Horizons en Niza y que luchaba por un cuarto mandato, descubrió delante de su casa una cabeza de cerdo y un cartel con una estrella de David y la inscripción “Estúpido”.

Los vínculos de los sospechosos con miembros del entorno de Christian Estrosi rápidamente alimentaron sospechas de conspiración. Pero el alcalde saliente había denunciado por su parte infiltraciones y traiciones, así como “complot absolutamente despreciable. »

Se identificaron cuatro sospechosos, en parte gracias a las imágenes de videovigilancia. Dos de ellos, procedentes de Túnez, fueron detenidos, acusados ​​y puestos en prisión preventiva. Los otros dos todavía eran buscados y uno de ellos fue detenido el miércoles en Calais.

De nacionalidad británica y tunecina, se presenta como un empresario domiciliado en Londres y admite haber participado en la compra de la cabeza de cerdo. Fue acusado de participación en una asociación criminal, así como de incitación al odio o la violencia contra funcionarios electos, y puesto en prisión preventiva. Por su parte, impugna cualquier infracción por su parte, explicó el fiscal de Niza, Damián Martinelli, en un comunicado.

Uno de los dos tunecinos que fueron rápidamente detenidos es un informático. De hecho, había estado en contacto con un responsable de comunicación de Christian Estrosi e incluso se reunió con el alcalde para discutir acciones de comunicación en las redes sociales.

Finalmente, quedaron implicadas otras dos personas, un ex policía de la Dirección de Vigilancia Territorial (DST) de 79 años reconvertido en detective privado y un especialista en marketing digital de 46 años. El primero, que cuestiona su participación en los hechos, se presenta como de extrema derecha. Fue acusado de acceso fraudulento a un sistema automatizado de procesamiento de datos y de asociación delictuosa y puesto bajo supervisión judicial.

El segundo fue imputado por violencia agravada contra funcionario público electo, instigación pública al odio o la violencia y concierto para delinquir. Fue puesto bajo arresto domiciliario bajo vigilancia electrónica.