Mandla Mandela, nieto de Nelson Mandela, se embarcará en la nueva flotilla para Gaza

Publicado el 6 de septiembre de 2025 a las 11:04 a.m.

Actualizado el 6 de septiembre de 2025 a las 11:06 a.m. Lectura: 1 min.







Un nieto de Nelson Mandela, el primer presidente negro en Sudáfrica y el combate contra el apartheid, anunció el viernes 5 de septiembre de Túnez que se uniría a la flotilla que transportaba activistas propalestinos y ayuda humanitaria para Gaza. “Hemos elegido, como una delegación sudafricana, para unirse a la flotilla global Sumud aquí en Túnez, desde un punto africano, por decir: África es parte de esta lucha”Mandla Mandela dijo a los periodistas. “Como parte, sabemos muy bien lo que significa vivir bajo ocupación, bajo opresión”.









Salida del domingo de Túnez





Los barcos deben dejar a Túnez el domingo para unirse a los otros activistas que ya se quedan de España e Italia. Su objetivo “Abrir un corredor humanitario y poner fin al genocidio en el curso del pueblo palestino”según los organizadores. Un periodista de la “New Obs”, Marie Vaton, también está a bordo.









La Franja de Gaza es la escena de una guerra devastadora, lanzada por el ataque sin precedentes contra el movimiento de Hamas islamista palestino en el suelo israelí el 7 de octubre de 2023. Las Naciones Unidas declararon en agosto el estado de la hambruna en Gaza, advirtiendo que 500,000 personas están en una situación en una situación están en una situación. “Catastrófico”.