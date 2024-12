Nuevo gobierno: vacilaciones en LR, Rebsamen “listo” para participar… La lista de ministros “avanza”

Ministros LR y François Rebsamen por la izquierda: la composición del gobierno de François Bayrou » avance « y su anuncio es inminente este domingo 22 de diciembre, después de una primera semana en Matignon llena de polémicas.





Nombrado el 13 de diciembre después de un día increíble, el jefe del MoDem continúa este fin de semana perfeccionando su equipo, que quiere que sea lo más compacto y abierto posible.





“Está avanzando. (…) La estructura de los grandes centros ministeriales es fija”explicó el presidente de los diputados modernos, Marc Fesneau, en “La Tribune Dimanche” confirmando que se debe presentar la lista completa del gobierno. “de una vez” Y “antes de Navidad”





De hecho, el presidente Emmanuel Macron regresa a Francia el domingo por la mañana, después de tres días completos fuera de Francia, a Mayotte, luego a Djibouti y Etiopía, abriendo una ventana para un anuncio.









El lunes hay pocas posibilidades de que se anuncie un gobierno, debido al día de luto nacional decretado por el jefe de Estado para los mahorais, cuya isla fue devastada por el ciclón Chido. Todavía faltaría el martes 24 de diciembre, justo antes de que Francia se sumerja en las celebraciones de fin de año.





Fuertes dudas entre los republicanos





Con gobierno o no, François Bayrou comienza su misión con una calificación históricamente baja, con un 66% de personas insatisfechas según el barómetro Ifop-Journal du Dimanche.





Después de reunirse uno por uno con los partidos y los grupos parlamentarios, y luego con todos juntos, el Primer Ministro se enfrenta a varios obstáculos para distanciarse de las decisiones tomadas por su predecesor, Michel Barnier.





Los republicanos tardaron en dar el visto bueno a su participación en el gobierno, aunque François Bayrou anunció su intención de mantener al derechista ministro del Interior, Bruno Retailleau. Pero el sábado por la noche, después de una conversación con François Bayrou, el líder de los diputados de LR, Laurent Wauquiez, confirmó a sus tropas que avanzaba hacia la participación del partido en el gobierno, sujeto a compromisos escritos del Primer Ministro. “con detalles sobre la hoja de ruta”.









Evocando su “caso personal”según los participantes en esta reunión, Laurent Wauquiez declaró: “Para mí, la única configuración posible era Bercy (el Ministerio de Finanzas) con una hoja de ruta clara, en particular sin aumento de impuestos. No existe tal hoja de ruta. Él (François Bayrou) me ofreció algo más, lo rechacé”.





“Unirse al gobierno hoy es todo menos cómodo”estimó el otro hombre fuerte de LR, Bruno Retailleau, en la “JDD”. Pero “Si la derecha no asume sus responsabilidades, a pesar de las garantías recibidas sobre sus líneas rojas, François Bayrou no tendrá otra opción que girar hacia la izquierda”estimó.





Rebsamen “listo” para unirse al gobierno





Precisamente el flanco izquierdo sigue siendo el más difícil de convencer para el cantor del “corresponsabilidad”.





El jueves, el líder del partido socialista, Olivier Faure, dejó a Matignon decepcionado, afirmando que “consternado por la pobreza de lo propuesto” y no descartar censurar al flamante Primer Ministro, uno de los primeros aliados de Emmanuel Macron.





Jean-Luc Mélenchon, cuyo movimiento rechaza cualquier acuerdo con François Bayrou, hizo lo mismo, considerando que el cuarto Primer Ministro del año “no sobrevivirá al invierno” sin haber sido censurado por la Asamblea Nacional. Como Michel Barnier el 4 de diciembre sobre el proyecto de presupuesto de la seguridad social.









Sin embargo, el ex ministro socialista François Rebsamen, de 73 años, anunció en “La Tribune Dimanche” que estaba » listo « unirse al gobierno, promocionando su “relación de confianza” durante mucho tiempo con François Bayrou.





La izquierda exige “concesiones importantes”





Pero este último debe hacer “concesiones significativas” hacia la izquierda, advirtió el sábado el eurodiputado de la Plaza Pública Raphaël Glucksmann, refiriéndose en particular a las pensiones.





El alcalde de Pau aceptó el principio de abrir un debate para revisar la reforma que eleva la edad de jubilación a los 64 años, pero sin suspender la reforma actual.









Sin “negociar realmente” con la izquierda, el Primer Ministro exigiría a esta última una «rendirse» en lugar de crear las condiciones para una » compromiso «advirtió Raphaël Glucksmann.