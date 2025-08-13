Nueva Caledonia: los separatistas de los FLNK rechazan el acuerdo de bougival y solicitan elecciones en noviembre

Publicado el 13 de agosto de 2025 a las 8:33 am

actualizado el 13 de agosto de 2025 a las 10:39 am Lectura: 2 min.







Como era de esperar, el Kanak y el Frente de Liberación Nacional Socialista (FLNKS), el principal movimiento de independencia de Nueva Caledonia, confirmó el miércoles 13 de agosto, que rechazó el acuerdo firmado el 12 de julio con el estado y la no independencia.









Flnks “Rechaza formalmente el Acuerdo de Bougival, debido a su incompatibilidad con los fundamentos y adquirido de nuestra lucha”dijo Dominique Fochi, Secretario General de la Unión Caledonia y miembro de la Oficina Política de FLNKS en una conferencia de prensa el miércoles en Nouméa después de que se tomó la decisión durante un movimiento extraordinario del movimiento el sábado.





Firmado bajo los auspicios del Ministro de Ultramar, Manuel Valls, el Acuerdo de Bougival establece en particular la creación de un “Estado de Nueva Caledonia” y una nacionalidad neocaledónica, así como la posibilidad de transferir habilidades soberanas (dinero, justicia, policía). Pero no proporciona un nuevo referéndum sobre la independencia, excitando una protesta entre los activistas de la independencia.





“Un acuerdo de marcha forzado propuesto por Macron”





“Bougival está detrás de nosotrosdijo Marie-Pierre Goyetche (Partido Laborista), también miembro de la Oficina Política. Es un rechazo en el bloque, no participaremos en el comité editorial ” propuesto por el Ministro del Extranjero. “Estamos lanzando un atractivo pacífico a nuestras fuerzas vivos para decir que se detengan al estado si tiene la intención de entrar en vigor”ella agregó. La movilización del campo de independencia contra este proyecto había resultado en disturbios del 13 de mayo de 2024, asegurando meses de enfrentamientos, que dejaron a catorce muertos y varios mil millones de euros en daños.









Sin esperar la formalización de este rechazo, Manuel Valls anunció, el domingo, para rendirse “La semana del 18 de agosto” en Nueva Caledonia para tratar de salvar el acuerdo, que presenta como “Un compromiso histórico, fruto del mes laboral (…) con todas las delegaciones, incluida la de los flnks “.





En videoconferencia de Mulhouse (Haut-Rhin), donde fue encarcelado durante casi un año porque se sospechaba que había orquestado los disturbios en Nueva Caledonia, el presidente de los Flnks, Christian Tein, denunciado “Un acuerdo de marcha forzado propuesto por Macron”. “No aprendimos de lo que el país ha pasado. No podemos construir un país así y ponernos en la esquina. Es humillante para el pueblo Kanak”Deploró al líder, que sigue siendo golpeado por la prohibición de ir al archipiélago.





Los flnks desean “Diálogo abierto” para el “Firma de un acuerdo kanaky el 24 de septiembre de 2025”conduciendo “En la adhesión de Nueva Caledonia a la soberanía total antes de las elecciones presidenciales de 2027”Presente Dominique Fochi. También insistió en la detención de la discusión “Bajo supervisión” por Christian Tein. Liberado de la prisión el 12 de junio, permanece acusado de su presunto papel en los disturbios. El líder político siempre ha negado haber pedido violencia.





Elecciones provinciales cruciales





A pesar de este rechazo, “Los flnks se encontrarán con Manuel Valls” Durante su visita a Nueva Caledonia, aseguró a Sylvain Pabouty (unitaria Southern Dynamik). “Aprovecharemos la oportunidad para decirle que queremos que las elecciones provinciales se celebren en noviembre de 2025 (…) Conocer la verdadera legitimidad del otro. Permanecemos abiertos a la discusión con aquellos que serán legitimados por las urnas ”agregó.





Estas elecciones, cruciales en Nueva Caledonia, donde las provincias concentraron la mayoría de las habilidades, deberían haberse celebrado en mayo de 2024. Pero habían sido pospuestos hasta noviembre de 2025, dentro del marco del proyecto de descongelación del cuerpo electoral transportado por el Ministro del Interior, Gerrald Darmanin, y que habían despertado a los Riots. El acuerdo de Bougival planea posponerlos nuevamente, a mediados de 2016.





El acuerdo de bougival continúa siendo defendido localmente por todo el campo de no independencia, el Awakening Oceaniano, Party “Ni-ni” (Ni independientes ni leales), así como por el Partido de Liberación de Kanak y la Unión Progresiva en Melanesia, dos movimientos moderados independientes que dejaron FLNKS en agosto de 2024.