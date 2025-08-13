El suroeste y el valle de Rhône en alerta máxima, vigilancia roja mantenida el miércoles ... el punto sobre la situación





La ola de calor actual, excepcional incluso durante un mes de agosto, aprieta su soga este martes 12 de agosto: después del suroeste y sus temperaturas récord, cuatro departamentos del centro-este a su vez se convierten en vigilancia roja, empujando a las autoridades a multiplicar las medidas preventivas.









En el Rhône, el prefecto decidió suspender los sitios externos del medio día hasta las 10 p.m. y prohibir cualquier evento público fuera o en establecimientos no condicionados a aire hasta la noche.





El departamento entra al mediodía en vigilancia roja, al igual que Isère, Drôme y Ardèche. Los doce departamentos del suroeste, ya están en alerta máxima el lunes, la excepción restante de Charente y el Marítimo de Charente que regresó en naranja a las 6 am gracias a los vientos oceánicos.









En total, al mediodía, las tres cuartas partes del país al menos estarán en alerta de naranja. Solo un pequeño barrio noroeste (17 departamentos), incluidos Brittany y el litoral desde el Canal de la Mancha hasta Pas-de-Calais, debe escapar del abrumador tiffeur.





Hasta 40 ° C en la costa de Aquitania, 42 ° C en Ardèche





Lunes, varias estaciones meteorológicas en el suroeste registraron registros de temperatura absoluta: en Burdeos (41.6 ° C), Bergerac (42.1 ° C), Saint-Emilion (41.5 ° C) o Angoulême (42.1 ° C), el termómetro está montado a nuevos niveles. Permanecerán muy altos este martes en la región, “40 ° C que incluso pueden llegar a la costa de Aquitaine en lugares”indica Météo-France.





El clima cálido ganará el norte y el este en el día: se esperan 36 ° C a 38 ° C de Val-de-Loire a Ile-de-France y Grand-Eest, y 40 a 41 ° C en el Valle de Rhône a Lyonnais, muy por encima de los promedios estacionales, según los servicios meteorológicos.









En Ardèche, las temperaturas podrían aumentar a 42 ° C localmente, según la prefectura, lo que enfatiza que “El fuerte calor también se refiere a las áreas de montaña, con 30 a 35 ° C a 1,000-1 200 metros sobre el nivel del mar”.





Las temperaturas que aumentan el miércoles en el noreste





El miércoles, la vigilancia del gusano de calor rojo seguirá vigente en los 14 departamentos interesados, anunció Météo-France en su boletín publicado a las 6 a.m., lo que también mantiene la vigilancia naranja los 64 departamentos de este nivel de alerta.





“Las temperaturas marcan un poco el paso en el sur, mientras que están aumentando ligeramente en el noreste: los picos a 40 ° C se planifican en Borgoña. Todavía alrededor de 35/36 ° C en París”agregó el Instituto de Previsión.









Además, se esperan tormentas eléctricas puntualmente fuertes del suroeste, subiendo hacia el norte y en el sureste, planea.





Los municipios desenrollan su plan de ola de calor





Si bien el episodio debería continuar durante varios días, el estado ha anticipado su impacto en la salud, con los hospitales listos para responder a la situación, dijo el lunes la ministra de Salud Catherine Vautrin.





Las prefecturas también han reiterado su consejo para la población: “En estos niveles de temperatura, cualquier persona, incluso joven y saludable, puede sufrir un golpe de calor o incomodidad si no toman precauciones reales”Por lo tanto, han advertido a los servicios estatales en Drôme, donde las temperaturas deben exceder los 40 ° C durante el día y 22 ° C por la noche este martes y miércoles.









Los municipios desenrollan su plan de ola de calor. En Lyon, dos grandes parques (Tête-d’or y Gerland) ven sus horarios de apertura tumbados hasta al final de la noche, y un tercero (Blandan) incluso permanecerá abierto toda la noche para ofrecer un lugar de frescura. Dos museos con aire acondicionado (bellas artes y gadagne) abrirán sus puertas de forma gratuita.





En Burdeos, el Ayuntamiento abrió un centro de origen en las personas sin hogar. “El poder, sin presión, descansa en un lugar genial es una felicidad”dijo el lunes William, entre treinta y treinta a la calle durante meses.





La ola de calor podría extenderse hasta el 19 o 20 de agosto





El pico de calor contribuye al deterioro de la calidad del aire. Los departamentos de VAR, Bouches-Du-Rhône y Vaucluse en particular están en alerta de nivel 2 para la contaminación de ozono. También aumenta el riesgo de incendios forestales. El incendio gigante que ocurrió el martes en el Macio de Corbières, “Masado” Desde el domingo, permanece bajo vigilancia.





Francia ha estado experimentando su ola de calor 51ᵉ desde 1947 y su segundo en el verano de 2025 desde el viernes. Según Météo-France, debería durar “Al menos hasta el fin de semana del 15 de agosto” y podría incluso “No hay duda” extenderse hasta el 19 o 20 de agosto, lo que significa que “El episodio general podría durar doce o catorce días”.





La del comienzo del verano había durado dieciséis días, clasificando entre las tres oleadas de calor más largas en el país. Francia no es el único país preocupado por el intenso calor. Desde la península ibérica hasta los países de los Balcanes, incluida Italia, las temperaturas están subiendo.