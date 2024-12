nuestras 4 medallas de oro de los Juegos Olímpicos de 2024

La banda sonora del año 2024 debe mucho a estos cuatro artistas que marcaron la pauta de los Juegos Olímpicos: Marina Viotti, Philippe Katerine, Victor Le Masne y Lucky Love.





A partir de 2024, recordaremos a priori el inmenso éxito de los Juegos Olímpicos más que el superG del esquiador saboyano Michel Barnier. Juegos que no eran sólo una historia de deporte, sino de celebración y música. Encuentros con cuatro artistas que encendieron este verano con llamas y excesos, y más.





Marina Viotti: Callas góticas





En el acto inaugural cantó la revolucionaria “Ah, ça ira”, con el grupo Gojira. Hija del director de orquesta suizo Marcello Viotti, esta ex khâgneuse se siente tan cómoda en el death metal como con Mozart, en los aullidos guturales como con Gounod. Este año lanzó su primer álbum en solitario, “In Darkness Through the Light”, que mezcla a John Dowland (compositor y laudista británico 1563-1626) y Metallica. Retrato de una Callas gótica.









Philippe Katerine: el hombre azul





Desde que en los Juegos Olímpicos los terrícolas lo vieron cantando «Nu» o cantando «Nu» desnudo, ha sido venerado incluso en China, donde el «hombre azul» de París se ha convertido incluso… en un postre. Este año, el poético Vendéen también publicó “Zouzou”, un álbum a la vez travieso y doloroso, que lleva el nombre de su perro, y donde el artista se dirige (entre otros) a su «vara» cincuenta años. Retrato.









Victor Le Masne: unipersonal





Director musical de los Juegos, le debemos, entre otras cosas, el himno del concurso, “Parade”, pero también los arreglos de la loca actuación de Aya Nakamura, donde se mezclaron Souchon y Aznavour, “Djadja” y “Pookie”. ». Antiguo baterista del dúo electropop Housse de racket, también ha colaborado con Juliette Armanet, Philippe Katerine y Bernard Lavilliers. Estará en concierto en el Grand Rex, de París, el 13 de junio de 2025. Retrato.









Lucky Love: torrente de amor





Nacida sin brazo izquierdo, la cantante de Lille Lucky Love fue una de las estrellas de la ceremonia inaugural de los Juegos Paralímpicos. Ex monaguillo, ex–Estudiante de arte, este fanático de Rimbaud y del fotógrafo Richard Mapplethorpe, no deja de deleitarnos con su poder de las estrellas y su “ Bigote de película porno gay de los años 70 «. Entrevista.