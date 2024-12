Cuatro libros de extrema derecha para regalar en Navidad

Selección

La Agrupación Nacional se convirtió, durante las elecciones europeas y las elecciones legislativas anticipadas, en la principal fuerza política del país. ¿Qué leer para entenderlo mejor? “Le TV BUS Canal de comunicación urbana” le ofrece una selección.





¿Tu primo pequeño quería leer el libro de Jordan Bardella, a quien sigue en TikTok? Su tío chevènementista proclama que las elecciones legislativas anticipadas de 2024 fueron las últimas “voto de bloqueo” frente a la extrema derecha? ¿Cree su hermana abstencionista que no queda nada radical en la Agrupación Nacional? Para ilustrar a sus seres queridos sobre la formación lepénista y perfeccionar su cultura política, “Le TV BUS Canal de comunicación urbana” ha seleccionado cuatro libros que tratan del tema, obras académicas o periodísticas, para deslizarse bajo el árbol sin dudarlo.





1. El más completo





“Los resortes ocultos del voto RN” por Luc Rouban





El ensayo es académico, pero se lee fácilmente, como un artículo de prensa extenso. Luc Rouban, director de investigación del CNRS en Cevipof, se ofrece a responder a una pregunta aparentemente sencilla. ¿Por qué la Agrupación Nacional (RN) atrae cada vez más votos? Con cifras que lo respaldan, el investigador muestra que hay que tener cuidado con los clichés –los votantes de Le Pen estarían enojados y su voto sería el resultado del ascenso del populismo–, pero sugiere analizar en profundidad las razones de la pertenencia a la principal fuerza política en Francia.





Luc Rouban señala que el voto de RN sería a menudo el resultado de un sentimiento de abandono y desprecio, frente a una movilidad social ascendente que se vuelve imposible. Fruto, también, de tres fracasos (fracaso del Estado de bienestar, con una fuerte reproducción social; fracaso de la idea de comunidad nacional, en particular con el aumento de la violencia contra los cargos electos; fracaso del control de la naturaleza cada vez más fuerte). El académico señala que ante estos fracasos, el voto RN muchas veces representa una forma de buscar proteger una forma de vida. Una lectura que nos permite poner fin a la idea simplista de que los votantes RN son sólo postfascistas odiosos y racistas.







“Las fuentes ocultas del voto RN” de Luc Rouban, Les Presses de Sciences-Po, 194 p., 15 euros.





2. Los más informados





“La extrema derecha, nueva generación” de Nicolas Massol y Marylou Magal





El libro podría haberse llamado “Generación Bardella”, pues relata detalladamente y anécdota la construcción amigable e intelectual del presidente de la Asamblea Nacional y sus allegados. Nuestros compañeros de “Libération” y “l’Express” ofrecen una investigación precisa y vivaz sobre la juventud de la nueva cara de la extrema derecha, pero también de todos los que componen su generación, ya se llamen Marion Maréchal, Sarah Knafo , Geoffroy Lejeune, Pierre Gentillet…









Nombres y rostros que encontramos en la política, en el periodismo (principalmente en los medios del reaccionario multimillonario Vincent Bolloré), pero también en numerosas asociaciones. ¿Qué tienen en común? La convicción de que la lucha por la identidad es la única que vale la pena, y la certeza de que todos están trabajando para llevar sus ideas al poder, sea cual sea el camino elegido.









“La extrema derecha, nueva generación” de Nicolas Massol y Marylou Magal, Denoël, 272 p., 19 euros.





3 – El más “pop”





“Fascismo pop: cómo la extrema derecha ganó la batalla cultural en Internet” por Pierre Plottu y Maxime Macé





Los aficionados al tema recuerdan la excelente “Facosfera” (Flammarion, 2016), de Dominique Albertini y David Doucet, que contaba en 2016 cómo la extrema derecha había invadido el Minitel, luego la web (blogs, sitios oscuros y rápidamente redes sociales), para sortear el cordón sanitario y difundir sus ideas al mayor número de personas posible. La época no era ni Instagram ni TikTok. Diez años después, mientras nuevas caras se han consolidado en las redes – Thaïs d’Escufon, Alice Cordier, Baptiste Marchais… – y ideas reservadas a pequeños grupos han ido apareciendo en los medios de comunicación generalistas (la famosa “ventana de Overton”), cómo ¿Podemos entender el fenómeno?









El trabajo de Pierre Plottu y Maxime Macé, ambos periodistas de “Libération”, parte de un postulado simple: el éxito de RN no habría sido posible sin la ocupación previa de las redes sociales por una plétora de agitadores radicales. Esta influencia permitió que ideas inicialmente marginadas se convirtieran de pronto en aceptables. Pero no creas que todos estos influencers están hablando todo el día de política o de un hipotético «gran sustituto». La mayoría se contenta con ofrecer una «estilo de vida» al estilo francés (culturismo, carne y tradiciones), o hablar de las relaciones hombre-mujer (el cazador, el hogar, etc.).





Si pueden hacer sonreír, estos relatos, a menudo caricaturizados, son la expresión de una politización integral de la existencia, recuerdan los dos periodistas, y estos contenidos son tanto más eficaces para propagar un proyecto cultural antiliberal cuanto que parecen a priori despolitizados. Agitadores que también pueden contar con el “ecosistema” mediático de Vincent Bolloré para ganar poder. Un mundo donde todos los actores son perfectamente conscientes de librar una guerra por el poder, para imponer sus ideas al frente del país.









“Fascismo pop: cómo la extrema derecha ganó la batalla cultural en Internet”, Pierre Plottu y Maxime Macé, Divergentes, 184 p., 15 euros.





4. El más agudo





“París Moscú. Un siglo de extrema derecha” de Nicolas Lebourg y Olivier Schmitt





Nicolas Lebourg es investigador asociado en el Centro de Estudios Políticos y Sociales (Cepel, CNRS-Universidad de Montpellier), especialista en extrema derecha. Olivier Schmitt es profesor de relaciones internacionales en el Centro de Estudios de Guerra de la Universidad del Sur de Dinamarca. Su desafío es ambicioso: poner en perspectiva un siglo de vínculos entre la extrema derecha francesa y Rusia. Y demuestran que no se limitan al encuentro entre Marine Le Pen y Vladimir Putin, en el Kremlin, el 24 de marzo de 2017.









Los dos investigadores regresan en este trabajo completo, informado y en profundidad sobre los viejos vínculos, a menudo interesados, que afectan a todo el campo de la extrema derecha francesa y sus corrientes, y a Rusia. Una inclinación prorrusa “que muestra sobre todo el deseo de reconstruir el orden mundial, con un mundo menos unipolar y más naciones soberanas, una sociedad menos multicultural y posmoderna”escriben los dos autores. El poder ruso, por su parte, busca esencialmente “modificar la estructura sociopolítica de las sociedades occidentales, favoreciendo el surgimiento o, mejor aún, la llegada al poder de movimientos populistas-conservadores, cuya inclinación ideológica es cercana a la suya”. Los autores también señalan la vulnerabilidad de Francia a la propaganda rusa. Valiosas claves para el entendimiento en tiempos de guerra en Ucrania.