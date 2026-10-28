Ira de los estudiantes de secundaria: se reemplazó Parcoursup, se limitaron las clases de segundo año... Anuncios del gobierno

Después de cinco semanas de protestas escolares y estudiantiles, el ministro de Educación Nacional Edouard Geffray y el ministro de Educación Superior Philippe Baptiste presentaron este lunes 26 de octubre una serie de medidas para intentar responder a la movilización. “Ninguna de las decisiones” tomado “no es una promesa vacía”aseguró Edouard Geffray durante la rueda de prensa, tras reunirse este lunes con organizaciones de institutos y estudiantes con el primer ministro Sébastien Lecornu. “Todo lo que digamos se hará y se respetará en plazos concretos y de forma presupuestada”añadió.

¿El portal de orientación para la educación superior, Parcoursup, está viviendo sus últimas campañas? El gobierno anunció una “fuerte desarrollo” de la plataforma para 2027, “antes del reemplazo en 2028” por un nuevo sistema cuyos contornos aún están por definir.

Este desarrollo “en dos etapas” fue justificado por el ministro, durante la rueda de prensa, por el hecho de que Parcoursup “está respaldado por la ley”. “Por tanto, hay un cierto número de parámetros del Parcoursup que sólo pueden modificarse si la propia ley evoluciona”declaró Philippe Baptiste, después de reunirse este lunes por la tarde en Matignon con organizaciones de secundaria y estudiantiles.

Además, un debate sin votación sobre “el futuro del proceso de orientación” Los estudiantes de secundaria se reunirán el miércoles en la Asamblea Nacional a petición del Gobierno, asegura a Franceinfo el Ministerio de Relaciones con el Parlamento.

El gobierno planea limitar las clases de segundo año a 28 estudiantes, en dos etapas: “Desde el inicio del año escolar 2027, he decidido que las clases de segundo año tendrán un límite de 28 estudiantes en el 50% de los establecimientos menos favorecidos”y al inicio del año escolar 2028 para otros establecimientos, explicó el ministro a “Parisien”.

WC averiados, infiltraciones, techos sueltos, demasiado calor en verano o mala calefacción en invierno… La ira de los institutos se vio alimentada en gran medida por el deterioro de los establecimientos. Para renovar el “edificio escolar”, el Estado prevé un fondo de 4.000 millones de euros en préstamos a tipos reducidos durante cuatro años, del que podrán beneficiarse las autoridades locales para emprender renovaciones accesibles a los departamentos y regiones. Las universidades deben recibir mil millones de euros adicionales.

Edouard Geffray anunció la creación de “15.000 plazas en la educación superior, de las cuales 10.000 en BTS a partir de 2027. Aquí es donde hay más tensión, especialmente en la carrera profesional. El resto de las 5.000 plazas se distribuirán entre IUT y universidades”le explica siempre al “parisino”. Una cifra significativa que, sin embargo, está muy por debajo de las 250.000 plazas que demanda el sindicato Student Union.

Otro reclamo de los estudiantes de secundaria: horas de clase perdidas por falta de reemplazos. El gobierno prevé crear 920 puestos dedicados a reemplazos, mediante una enmienda al presupuesto de 2027. Estos reclutamientos deben sumarse a la movilización, ya anunciada, de 3.000 sustitutos no asignados.

Se debe garantizar una pausa para el almuerzo de al menos una hora para los estudiantes de secundaria; debe crearse un grupo de trabajo a tal efecto.

Sí, según el ministro Edouard Geffray, siempre en “le Parisien”: “Tenemos una respuesta que es a la vez política y una visión de futuro, que corresponde a las expectativas expresadas por los estudiantes de secundaria. Hoy damos una respuesta a todos los puntos planteados por los estudiantes. » Pero las organizaciones de escuelas secundarias y sindicatos de estudiantes no comparten esta opinión. La Fage, el Sindicato de Estudiantes, la Unef y el Sindicato de Escuelas Secundarias pidieron que continúe la movilización después de su entrevista con el Primer Ministro y del anuncio de las medidas. ¡La misma historia para las organizaciones de escuelas secundarias, Les Lycéens! y Renacimiento de la escuela secundaria. El enfrentamiento está lejos de terminar.