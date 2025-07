“No podemos enterrar el 8 de mayo y al mismo tiempo Pantheonize Missak Manouchian”

¿Cuál es un vistazo, como historiador, se enfoca en esta propuesta para eliminar el 8 de mayo como un día festivo?





Frédéric sallée Veo un peligro allí. Las conmemoraciones juegan un papel importante en la vida de una nación. El hecho de que el 8 de mayo sea un día desempleado permite a los ciudadanos participar libremente, sin ser obligados a hacerlo, y realmente consciente del significado de las ceremonias. No es un deber de memoria, sino una posibilidad de asociarse allí libremente. Por el contrario, algunos argumentan que la abolición de estas vacaciones haría posible obligar a los estudiantes a participar en las conmemoraciones. Pero, de nuevo, al crear una orden judicial, estamos equivocados. Además, cuando François Mitterrand restaura el 8 de mayo como un día festivo y conmemoró en 1981, tres actores principales están completamente asociados: veteranos, asociaciones juveniles y educación nacional. Estos tres pilares ya están involucrados en este día.





Estas vacaciones habían sido eliminadas por el general de Gaulle en 1959. ¿Por qué?





La primera razón es simbólica. En ese momento, Francia estaba en un período de “resistencia”: es una cuestión de destacar la resistencia francesa. Sin embargo, el 8 de mayo es sobre todo una victoria de los aliados. Y al mismo tiempo, la justificación económica de la medida no debe pasarse por alto. En medio de la guerra argelina, Francia también está buscando medios para encontrar dinero.





Valéry Giscard D’Estaing va más allá al eliminar la conmemoración en 1975 …





Sí, en un deseo de reunir a Alemania, desea enviar un mensaje fuerte y simbólico sobre la solidez de la pareja franco-alemana. Sin embargo, hay una verdadera paradoja en esta decisión porque el año anterior, en 1974, Valéry Giscard D’Estaing nombró a Maurice Druon (Resistente y autor de “Song of Partisans”, nota del editor) Ministro de Cultura. Y también crea la delegación a las celebraciones nacionales, que no existían hasta entonces. Luego, eliminar la conmemoración del 8 de mayo se percibió muy mal. Su decisión todavía constituye hoy una paradoja incomprendida.





¿Cómo explicar la historia diablosa del 8 de mayo, a diferencia del 11 de noviembre, unas vacaciones durante un siglo?





El 11 de noviembre también despertó debates, especialmente en la década de 1930. Un libro publicado en 1937, “El Armisticio del 11 de noviembre de 1918: Historia de un testigo” del general Henri Mordacq criticó esta fecha, explicando que subrayó la depósito del período de posguerra: el fin de la lucha se celebra, pero a partir del 12 de noviembre, nadie sabe en qué dirección. A pesar de todo, esta fecha se ha impuesto a escala europea y global. En Francia, también se ha convertido en el momento en que el país rinde homenaje a los soldados que murieron en todos los conflictos. Tan imposible de tocarlo.









¿Qué pasa con el 8 de mayo?





El 8 de mayo como un día libre y la conmemoración es específica para Francia y Rusia. Hay una contradicción: mientras Emmanuel Macron y François Bayrou muestran una postura firme frente a Rusia, se están preparando para dejar el campo libre en las conmemoraciones y en el aspecto de las vacaciones del día. Esta decisión tendrá consecuencias, ya que facilitará el resaltado de la narrativa rusa en torno a “la Gran Guerra Patriótica” (Nombre dado a la Segunda Guerra Mundial por los rusos). Nos privamos de una palanca para la acción frente a Rusia en la historia de la escritura. Me parece una pena.





Algunos oponentes de esta eliminación creen que elegir el día conmemorando la victoria sobre la Alemania nazi enviaría una mala señal en un contexto de la subida de la extrema derecha. ¿Qué opinas?





Este es un argumento muy fácil que consiste en asimilar la derecha extrema francesa, o esos europeos, en el nazismo. Pero el derecho francés extremo, tan extremo como es, no es absolutamente comparable al nazismo.









Usted mencionó la importancia de la “historia de la escritura”. ¿Puede la posible eliminación de este día festivo tener un impacto?





Esta decisión destaca la dificultad de encontrar un curso para estar frente a la historia. En esta área, la política de “al mismo tiempo” no se mantiene: no podemos al mismo tiempo panteonizar a Missak Manouchian (Resistente comunista que ingresó al Panteón en 2024) Y enterrar el 8 de mayo. Y en nuestras profesiones dentro de la educación nacional, puede ser complicado explicar por qué eliminamos este fuerte marcador de la vida de la nación. Conmemorar es recordar juntos. Ahora dar la posibilidad de tener un día festivo para recordar juntos testifica una fuerte elección política en relación con la memoria de la guerra. Así que no puedo entender esa elección. Excepto por el arbitraje puramente económico.