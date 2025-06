No hagan de los océanos un nuevo oeste del oeste

Publicado en



10 de junio de 2025 a las 10:00 a.m.

Tiempo de lectura: 2 min.



La preservación del océano es hoy un gran desafío. Por lo tanto, perturbar su equilibrio es jugar a los magos aprendices con el clima. Y finalmente flotando una amenaza para la humanidad.





¿Para reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero para reducir el riesgo de una destrucción a escala de nuestro medio ambiente? Por lo tanto, se podría resumir, en grandes líneas, el rompecabezas de la minería del gran fondo marino, un gran desafío para la preservación de los océanos. Hay nódulos, grandes guijarros que contienen metales (níquel, cobalto, cobre, manganeso, esencial, en particular, para la fabricación de baterías eléctricas. Excepto que para recolectarlos, sería necesario enviar tipos de cosechadoras gigantes raspar el suelo de estos últimos espacios no explotados en el planeta. Los científicos alertan al riesgo de desastres de la cadena: destrucción de ecosistemas, contaminación por sonido y química, alteraciones de las existencias y la migración de peces … sin mencionar la posible desestabilización del papel vital de los pozos de carbono que juega el océano, que hoy absorbe más de una cuarta parte de nuestras emisiones de CO 2 . Por lo tanto, perturbar su equilibrio es jugar a los magos aprendices con el clima. Y finalmente flotando una amenaza para la humanidad.









¿Para qué es todo? Para responder a la insaciable voracidad de los grandes industriales y su principal cabildero, Donald Trump, quien, después de haber explotado las minas de la tierra, están mirando el gran fondo marino. El presidente estadounidense continúa su doble ofensiva extractivista e imperialista: en violación del derecho internacional, acaba de firmar un decreto que autoriza la minería, incluso en aguas internacionales que no le pertenecen. Sigue la misma lógica, el mismo método que para las tierras raras ucranianas o Groenlandia: brutalizó, organiza, monopoliza.









Por lo tanto, se unen desafíos climáticos y geoestratégicos: ¿dejaremos que la ley de la más fuerte tenga lugar como una lista de compresor, abandonando la explotación y la depredación de la tierra y los ecosistemas tan preciosos como vulnerables? Europa y Singularly Francia, que tiene el segundo campo marítimo más extenso del mundo después de los Estados Unidos, enfrentan un desafío histórico tanto como una oportunidad: nuestra generación es, por primera vez, capaz de prevenir un desastre climático potencial.





¡Qué poder, qué suerte también! Mientras que nuestros antepasados ​​se arrojaron cuerpo y alma, durante la revolución industrial, en la explotación del carbón, sin poder medir las consecuencias devastadoras, la industria minera emergente nos da la oportunidad de tomar, finalmente, el partido de la ciencia, la precaución y la protección de los vivos.





Este es uno de los desafíos de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Océano, que tiene lugar hasta el 13 de junio en Niza. Casi setenta años después del Tratado de la Antártida, que puso fin a las afirmaciones territoriales en esta tierra al reservarla solo compartió actividades pacíficas y científicas, esta cumbre es una oportunidad, para que los países anfitriones de Francia, convencer a tantos estados de comprometerse con la preservación de grandes fondos marinos. Ya están surgiendo aliados: bajo la presión de las ONG de defensa climática, alrededor de treinta países han hablado en los últimos años contra su minería. Y casi 70 grupos industriales, algunos de los cuales están interesados ​​en metales (Samsung, Google, Apple, Philips, Renault o BMW), se han declarado favorables para una moratoria.





Lejos de los debates estériles franceses, que ven las regresiones ecológicas se acumulan en nombre de una supuesta eficiencia económica (en una semana, el Parlamento habrá disminuido en la prohibición de los pesticidas, abolió las zonas de baja emisión, debilita la artificialización neta del suelo cero netas), la lucha contra la explotación de las grandes fondos puede llevar a las generaciones a venir. Y demostrar que la ecología no es un obstáculo ni una restricción, sino un arma poderosa, un campo fértil, para resistir a las fuerzas depredadoras y destructivas que se apoderan de todos los días un poco más de nuestro mundo.