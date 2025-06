Muchos multimillonarios, DATI bien ubicados, Darmanin Good Last ... lo que revela la publicación de ministros de ministros

Por

10 de junio de 2025



11 de junio de 2025

Los ministros multimillonario, el ex socialista Eric Lombard en la cima del registro … la alta autoridad para la transparencia de la vida pública (HATVP) hizo pública, el martes 10 de junio, las declaraciones de patrimonio del Gobierno del Gobierno de François Bayrou. Y el promedio del patrimonio neto de todos los miembros del gobierno asciende a alrededor de 2,620,000 euros. Un dúo se destaca en gran medida de los demás: el Ministro de Industria, Marc Ferracci, y el de la economía, Eric Lombard, dijo más de 20 millones de euros en patrimonio cada uno. En detalle, Marc Ferracci declaró una herencia neta de casi 23 millones de euros. Dibuja la mayor parte de su fortuna de sus acciones en una compañía de consultoría de contabilidad y gestión presidida por su padre, Pierre Ferracci.









Eric Lombard, con casi 21 millones de euros netos, en particular en particular por más de 11 millones de euros en acciones en una compañía de consultoría y más de 8 millones de euros en bienes raíces.





Rachida DATI en tercera posición





Con casi 6 millones de euros netos de patrimonio, el Ministro de Cultura Rachida Dati, recientemente señaló en un posible caso de corrupción revelado en uno de nuestros artículos, llega en el tercer puesto. No declaró ninguna joya, mientras que el periódico “Liberación” había apoyado a mediados de abril que no había incluido en su declaración de activos anterior varias piezas de joyas celebradas desde 2017 por una cantidad total de 420,000 euros. “No tengo nada que regularizar. Nunca he sido predeterminado en ninguna declaración. Por lo tanto, no es hoy que comenzará”había reaccionado en el momento en que el Ministro en Francia inter.









Aún entre la herencia más grande que la ministra responsable del comercio, las manualidades y las PYME, Véronique Louwagie (casi 5.5 millones de euros netos) y el de su colega en asuntos exteriores, Jean-Noël Barrot (casi 5 millones de euros netos).





El primer ministro François Bayrou dijo poco más de 1.3 millones de euros, una herencia compuesta principalmente de bienes raíces.





Manuel Valls y Gérald Darmanin, el más modesto





Manuel Valls, Ministro de Ultramar, dijo el activo más débil: alrededor de 130,000 euros. Pero después de la deducción de las responsabilidades, es el Ministro de Justicia, Gérald Darmanin, quien presenta el patrimonio neto más pequeño (77,821 euros), detrás de Charlotte Parmentier-Lecocq, delegado del ministro responsable de personas con discapacidad (113,477 euros).