Niza, Montpellier, Rouen... Grupos de extrema derecha detectados en al menos 17 ciudades durante las manifestaciones del sábado

Estas declaraciones llegan tras una nueva jornada de movilización en apoyo a los estudiantes de secundaria y contra el alto coste de la vida, que reunió a 410.000 personas según Interior y 800.000 según las organizaciones sindicales. Procesiones que se desarrollaron en un clima generalmente más pacífico que la semana anterior, el 17 de octubre, marcada por múltiples saqueos y abusos.

En Niza, según la prefectura de los Alpes Marítimos, “ Un centenar de activistas de ultraderecha enmascarados. » convergió el sábado hacia el centro de la ciudad para “ confrontar físicamente a los manifestantes “. A pesar de la intervención de la policía para evitar que los dos grupos entraran en contacto, estallaron enfrentamientos cerca de la Vieja Niza, dejando tres personas levemente heridas.

La fiscalía de Niza anunció el domingo que 59 personas habían sido detenidas policialmente, entre ellas 11 personas que probablemente pertenecían al movimiento de ultraderecha. Se abrió una investigación, confiada a la policía judicial local, dijo el fiscal Damien Martinelli. En imágenes difundidas por la prensa local, vemos a hombres enmascarados vestidos de negro corriendo hacia manifestantes visiblemente no violentos.

Entre las 59 personas detenidas el sábado tras las manifestaciones, principalmente por “participación en un grupo con miras a cometer actos de violencia”hay 11 personas que probablemente pertenecen al movimiento de ultraderecha, indicó la fiscalía, según la cual “algunos estaban en posesión de máscaras, guantes, bombonas de gas y porras. De estos 11 individuos, 5 ya son conocidos por la policía”.

El alcalde de Niza, Eric Ciotti, aliado de la Agrupación Nacional (RN), condenó “con la mayor firmeza” los ataques cometidos por activistas de ultraderecha contra manifestantes, creyendo que sus autores deberían responder de sus acciones ante los tribunales.

En Montpellier, una veintena de personas intentaron varias veces enfrentarse a los manifestantes, según France 3 Occitanie. Imágenes difundidas por un fotógrafo independiente muestran a varios hombres golpeando a los manifestantes en presencia de la policía, que sólo intervino tras una respuesta de esta última.

El medio local ToutMontpellier informa que el grupo implicado en los enfrentamientos vestía pañuelos blancos y podría estar vinculado a Alpharise, una iniciativa nacida tras los saqueos del 17 de octubre, oficialmente destinada a proteger a los comerciantes. Esta iniciativa ciudadana pide como lema “violencia cero, provocación cero”.

El alcalde de Montpellier, Michaël Delafosse, denunció un “Milicia de extrema derecha” habiendo hecho “uso de la fuerza contra manifestantes”. Anunció el domingo su intención de ponerse en contacto con el fiscal después de recibir varios vídeos de la violencia.

En Rouen, el medio Blast informa de ataques contra manifestantes atribuidos a activistas identitarios que, según la investigación del webmedia, proceden del grupo Entraide Citoyenne Rouen.

Según la prefectura de Sena Marítimo, 30 personas fueron detenidas por actos relacionados, en particular, con portar armas, participar en grupos y ocultar el rostro. Tres personas resultaron levemente heridas, entre ellas un policía.

“L’Est République” informa de un breve incidente en Nancy, alrededor de las 15.30 horas. El sábado, rue d’Amerval: una decena de personas, la mayoría enmascaradas y con brazaletes blancos, se presentaron como “anti-matones” y tuvo problemas con los manifestantes. Considerados activistas de extrema derecha, fueron abucheados y expulsados ​​de la procesión. El diario publicó una fotografía de la escena.

Europe 1 informa también, según una fuente policial, de un enfrentamiento con un grupo de extrema derecha en Nancy. “Liberación” se refiere a videos que muestran “ un grupo de una treintena de activistas encapuchados cargan contra la procesión » en la rue du Pont-Mouja, en el centro de la ciudad, lanzando proyectiles contra los manifestantes. Un segundo grupo que llevaba brazaletes blancos supuestamente intentó atacar a los manifestantes cerca del parque de la Pépinière, cerca de la plaza Stanislas.

El diario regional “Le Progrès” también recoge testimonios de saludos nazis, evocando imágenes que la prefectura del Ródano ha indicado examinar. Según el diario, una treintena de activistas encapuchados y vestidos de negro marcharon por la avenida de Saxe y cerca de la plaza Louis-Pradel.

El diario “Libération” anunció este domingo que había obtenido la confirmación de la presencia de “milicias” en al menos dieciséis ciudades, citando también a Lille, Nantes, Rennes, Dijon, Burdeos, Bayona, Tours, Toulouse, Caen, Clermont-Ferrand, Burdeos y Brest.

Algunas imágenes consultadas por “Libération” muestran ataques en curso “ ante la mirada de la policía, que permanece pasiva e incluso realiza cargas además del lanzamiento de proyectiles por parte de estos activistas de extrema derecha “.

Estos incidentes provocaron reacciones de varios líderes políticos, que cuestionaron, en particular, la actitud de la policía hacia los activistas de ultraderecha. “¿Cómo es posible que estas milicias hayan podido cruzar tranquilamente una ciudad con un cuerpo policial extraordinario? (…) ¿Qué dice el Ministro del Interior al respecto? »preguntó Clémentine Autain, diputada del movimiento L’après, en franceinfo el domingo. El diputado del LFI, Thomas Portes, por su parte, denunció una “Connivencia entre el CRS y los activistas fascistas”mientras su colega Raphaël Arnault cuestionaba una supuesta “complacencia” aplicación de la ley.

En las ciudades mencionadas, “La policía generalmente intervino, ya sea para dispersar a estos grupos o para evitar enfrentamientos entre los grupos antagónicos”defendió el Ministerio del Interior. “Los activistas de ultraderecha no han sido detenidos sistemáticamente en el durísimo contexto de gestión del orden público”.