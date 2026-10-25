España, Italia, Albania... Nuevas manifestaciones en varios países europeos

Como el sábado pasado, las manifestaciones contra el alto coste de la vida no se detuvieron en las fronteras francesas el sábado 24 de octubre. Bélgica, Italia, España… Nuestros vecinos europeos también han expresado su descontento en las calles, a veces con algunos enfrentamientos en las procesiones.

El gobierno de extrema derecha de Italia desplegó intensamente fuerzas de seguridad en respuesta a las protestas del sábado que finalmente resultaron pequeñas y en gran medida pacíficas, tras una amplia represión tras los violentos enfrentamientos del fin de semana pasado. Nueve personas fueron arrestadas y 371 detenidas brevemente durante estas concentraciones, anunció la policía, precisando que 110 de ellas eran menores.

Unos miles de personas se manifestaron en Roma y Milán a pesar del sistema de seguridad reforzado, coreando consignas contra el gobierno y la policía. Los helicópteros sobrevolaron el sábado la Piazza del Duomo, en el centro de Milán (norte). Los soldados uniformados se movían en grupos, con cinco vehículos militares y un cañón de agua estacionados cerca. En Milán, algunas tiendas cerraron temprano y otras bloquearon sus escaparates tras los episodios de saqueos del pasado fin de semana en la capital de la moda.

Estas manifestaciones se llevan a cabo mientras estudiantes, camioneros y agricultores protestan contra los recortes presupuestarios y el aumento del costo de vida, incluidos la vivienda y el combustible. Las organizaciones estudiantiles criticaron duramente la respuesta de seguridad del gobierno, instándolo a responder a las demandas de los manifestantes.

Más de 25.000 manifestantes marcharon el sábado por el centro de Madrid para defender las pensiones públicas, a un mes de las elecciones legislativas, mientras la izquierda acusa a la derecha de querer allanar el camino a una privatización parcial del sistema.

En Barcelona, ​​128 personas, entre ellas menores de edad, fueron detenidas durante la noche del sábado al domingo por daños y saqueos en una veintena de comercios. Vídeos ampliamente difundidos en las redes sociales muestran a grupos de individuos, muchos de ellos vestidos completamente de negro, corriendo por las calles de Barcelona y atacando comercios después de haberse concentrado en una gran plaza del centro de la ciudad, en el marco de una concentración no declarada previamente a las autoridades.

El sábado tuvieron lugar en Bélgica manifestaciones contra los recortes presupuestarios en educación y el gobierno de coalición liderado por Bart De Wever. Según RTBF, 400 personas se manifestaron en Bruselas, donde la policía utilizó gases lacrimógenos. En Lieja, los manifestantes fueron unos 200, informa la radio y la televisión belgas. Según RTL, los manifestantes pidieron un bloqueo del país durante diez días, del 17 al 27 de noviembre, para apoyar la educación.

Los policías disparaban balas de goma contra los morteros pirotécnicos de los manifestantes y el ruido de las detonaciones sacudió el sábado el corazón de la capital albanesa durante varias horas durante una nueva escalada de las protestas contra la corrupción y las condiciones de estudio.

El sábado, durante más de cuatro horas, la policía intentó, en particular con cañones de agua, dispersar a grupos de manifestantes que, algunos de ellos, querían atacar, armados con artefactos incendiarios, edificios ministeriales o la sede del partido socialista del primer ministro Edi Rama. Desde mediados de octubre, con el inicio del curso escolar y la llegada de estudiantes de secundaria a las calles, la protesta contra un proyecto de complejo turístico vinculado a la familia del presidente estadounidense Donald Trump ha adquirido otra dimensión.

Las marchas pacíficas, esencialmente no violentas, dieron paso a manifestaciones marcadas por la violencia que, según las autoridades, dejaron más de 300 heridos. El domingo circuló en las redes sociales una nueva convocatoria a manifestarse.