En Serbia, el prorruso Aleksandar Vucic, derrotado en las elecciones legislativas

Publicado el 25 de octubre de 2026 a las 22:07 horas, actualizado el 25 de octubre de 2026 a las 10:35 p.m. Lectura: 2 min.

Figura dominante en la vida política de Serbia desde hace 14 años, el líder nacionalista Aleksandar Vucic admitió su derrota en las elecciones legislativas anticipadas de este domingo 25 de octubre, un anuncio que provocó una explosión de alegría en el centro de Belgrado.

“Está claro que perdimos estas elecciones”dijo a sus seguidores en la sede de su partido en la capital, admitiendo que el movimiento estudiantil había ganado, después de liderar las protestas durante dos años.

Se espera que la Lista de Estudiantes apoyada por los estudiantes de Serbia obtenga una mayoría parlamentaria con el 52,1% de los votos y alrededor de 138 de 250 escaños, según una proyección del instituto CeSID, poniendo fin a más de una década de dominio de Aleksandar Vučić. El partido Serbia Unida del líder nacionalista obtuvo sólo el 39,3% de los votos y alrededor de 104 escaños.

Durante todo el día, los votantes serbios acudieron en masa a las urnas y a las 18.00 horas, dos horas antes del cierre de las urnas, la tasa de participación se acercaba al 65%, la más alta en más de 30 años. La última movilización electoral fuerte, de alrededor del 70%, se remonta al derrocamiento del ex líder Slobodan Milosevic en 2000.

Presentado por los estudiantes como “referéndum anti-Vucic”estas elecciones fueron las primeras desde 2012 en esbozar, para 6,4 millones de votantes, la posibilidad de alternancia. “Constatamos un número importante de irregularidades e incidentes”dijo a la prensa Rasa Nedeljkov, jefe de observación electoral del CRTA.

Las fuerzas del orden aún no han confirmado ningún episodio de violencia importante relacionado con las elecciones. En el centro de Belgrado, la policía antidisturbios rodeó la comisión electoral, el edificio de la presidencia y a partidarios del gobierno en un parque mientras cerraban los colegios electorales.

Esta victoria es la culminación de casi dos años de protestas provocadas por el derrumbe en 2024 de un toldo en la estación de Novi Sad, la segunda ciudad de este país balcánico. Dieciséis personas murieron y los manifestantes dijeron que el accidente fue consecuencia de una corrupción endémica. En el momento álgido de la movilización, cientos de miles de personas se manifestaron en la capital.

Poco a poco, sus demandas se transformaron en llamados a elecciones anticipadas. Los fieles de Aleksandar Vucic, viceprimer ministro desde 2012, luego primer ministro en 2014 y presidente en 2017, montaban guardia frente al palacio presidencial, atrincherado. Los manifestantes sufrieron violencia. A principios de septiembre, el líder nacionalista finalmente convocó elecciones y dimitió de su segundo mandato como jefe de Estado para liderar la campaña de su bando.

El movimiento estudiantil se ha convertido en una fuerza política dispar. Su lista única no tiene cabezas de cartel, pero presenta una selección de candidatos de la sociedad civil, cuyo único punto en común es el deseo de vencer al Partido Progresista Serbio (SNS) de Aleksandar Vucic. Los estudiantes, blanco de la desinformación, fueron al encuentro de los votantes para detener la maquinaria mediática del SNS. Aunque oficialmente 18 grupos compiten por ocupar los 250 escaños del Parlamento, la mayoría de los partidos de la oposición han apoyado al movimiento estudiantil.