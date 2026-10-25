Barbour x APC, GH Bass… Cuando las marcas colaboran y celebran sus archivos

Colaboraciones inesperadas y reflexivas, aniversarios emblemáticos y nuevas direcciones parisinas… La moda cultiva su herencia para reinventarse mejor.

Barbour y APC firmarán su segunda colaboración este otoño. BARBOUR/APC

Por un lado, Barbour, institución británica fundada en 1894, famosa por sus chaquetas de algodón encerado. Por el otro, APC, una casa de moda parisina fundada por Jean Touitou en 1987, cuyo denim japonés en bruto y sus cortes impecables han hecho su reputación. Este otoño, las dos marcas combinan sus armarios en torno a una colección que reinterpreta los clásicos de la ropa exterior inglesa. Los bolsillos inspirados en la construcción de chaquetas vaqueras, forros de tartán y algodón encerado extraídos de los archivos de Barbour firman los detalles de prendas exteriores, prendas de punto, camisas y accesorios diseñados para desarrollar una pátina con el tiempo. Las chaquetas Beaufort y Spey mantienen su corte original, mientras que la Sugarlump Bedale adquiere una silueta más holgada. Un exitoso encuentro entre la elegancia funcional británica y la sobriedad fácil muy parisino.

La marca de lencería Livy ha abierto una nueva dirección en el 284 de la rue Saint-Honoré, en París. LIVIO

Desde su creación en 2017, Livy ha revolucionado los códigos de la lencería con sus encajes gráficos, sus cortes atrevidos y sus efectos de transparencia que perfilan una feminidad sensual muy decidida. Fundada por Lisa Chavy, la marca francesa continúa su desarrollo con la apertura de una nueva dirección en el 284 de la rue Saint-Honoré, en París. Más cercano a un apartamento privado que a una boutique tradicional, el lugar combina madera, terciopelo, espejos y muebles vintage, con el centro de atención en un bar de Willy Rizzo, creado en 1971. En la planta baja se encuentran las colecciones de lencería y prêt-à-porter, mientras que en la planta alta, en un ambiente más confidencial, se revelan las creaciones de alta lencería realizadas en series limitadas.

Con motivo del 60º aniversario de la marca, las boutiques Bocage se renuevan. BOCA

Nacida en 1966 en el seno del grupo Etam, Bocage celebra este año su 60º aniversario. Desde 2022, las dos bisnietas de los fundadores, Charlotte y Juliette Biotteau, trabajan para escribir el futuro de la marca. ¿Su ambición? Modernizar esta institución francesa del calzado valorando su saber hacer. Con más de 70.000 pares fabricados cada año en Francia, la marca cultiva sus raíces locales y su sentido de la estética al tiempo que desarrolla nuevos usos, como su servicio de alquiler, lanzado en 2018, y su oferta de segunda mano. Otra ambición: la renovación de sus tiendas, ahora vestidas con madera de nogal y una paleta de verde caqui, blanco y burdeos, en un ambiente íntimo y cálido.

El Freestyle revisado de la colaboración Rouje x Reebok. ROJO

Desde hace varias temporadas, el maximalismo y el “athleisure” (contracción de “atlético” Y “ocio”) Los años 80 inspiran las tendencias de la moda. La prueba: para su primera colección con Reebok, Jeanne Damas se inspiró en la imaginación de las clases de aeróbic popularizadas por Véronique y Davina, añadiendo su firma, la sensualidad natural de la parisina, que hizo el éxito de su marca Rouje, lanzada en 2016. Esta cápsula revisita el vestuario deportivo de esta década a través de bralettes, cruzados, cortavientos y conjuntos coordinados disponibles en burdeos, azul marino y crudo. La pieza estrella de esta colaboración, la Freestyle, una zapatilla icónica lanzada por Reebok en 1982, está disponible aquí en piel y ante, realzada con detalles tricolores. Todo lo que queda por hacer es encontrar el valor para ir al gimnasio.

GH Bass, que celebra este año su 150 aniversario, ha colaborado con DSM Kei Ninomiya, la primera marca desarrollada internamente por Dover Street Market. BAJO GH

Desde los campus de la Ivy League hasta los pies de Michael Jackson en el vídeo musical de “Thriller”, pasando por los mods británicos, el mocasín Weejuns de GH Bass ha abarcado todas las épocas manteniendo su atemporalidad. Este modelo, inspirado en los zapatos noruegos, se ha convertido en un clásico del armario preppy. Para celebrar su 150 aniversario, la casa revisita sus clásicos en una colección de aniversario donde cueros patinados, costuras artesanales y detalles dorados adornan los modelos históricos. Cruzó su mirada con la de DSM Kei Ninomiya, la primera marca desarrollada por el concept store de Dover Street Market para reinterpretar su famoso Larson. Disponible en cuero repujado negro o burdeos, el mocasín está adornado con la moneda DSM, que los jóvenes antaño metían en la ranura para comprar una cerveza o un billete de autobús. Una excelente manera de poner en diálogo 150 años de saber hacer con una visión más experimental de la moda.