Ataque a Trappes: Macron acusado de “negar la realidad” tras unas polémicas declaraciones durante un discurso

Publicado el 24 de octubre de 2026 a las 9:55, actualizado el 24 de octubre de 2026 a las 12:43 p.m. Lectura: 2 min.

“Esta es la primera vez que se planea un acto terrorista para matar a nuestros compatriotas, a nuestros hijos, por el color de su piel o por la religión que les imparten. » El presidente de la República, Emmanuel Macron, provocó la ira de la clase política al pronunciar esta frase, justo después del atentado en Trappes el viernes 23 de octubre.

En ambos lados del espectro político, a través de asociaciones, el jefe de Estado es acusado de” olvidar “de “negar la realidad”en particular los atentados cometidos en 2012 por Mohamed Merah, que costaron la vida a siete personas, incluidos tres niños de una escuela judía, el del hipercasher en 2015, el asesinato del padre Hamel en 2016 y el ataque a la basílica de Notre-Dame de Niza en 2020.

El viernes, un hombre sospechoso de haber querido agredir a personas de origen inmigrante mató a una persona e hirió a cinco durante un tiroteo entre Trappes y La Verrière (Yvelines). Fue arrestado. Su custodia policial fue ampliada este sábado por la mañana tras una primera audiencia la noche anterior. Tres “miembros de su familia y amigos” También fueron detenidos el viernes por la tarde y durante la noche del viernes al sábado.

“Lo que pasó hoy fue un ataque terrorista racista”aseguró también Emmanuel Macron, viajando por la tarde a Trappes. “No tenemos nada que hacer para ceder ante las ideas que se están apoderando de la República y que pueden justificar este tipo de comportamientos o que crean una atmósfera que podría justificarlos. »

“Al contrario de lo que usted afirma, esta no es “la primera vez” que franceses han sido atacados y asesinados, en el marco de una operación terrorista planificada, “por su color de piel o su religión””lanzó el presidente del Rally Nacional, Jordan Bardella, en la plataforma X, recordando los precedentes de los últimos 15 años.

“Esta declaración del Presidente de la República es fácticamente falsa y por tanto políticamente problemática”añadió el diputado del PS por Essonne Jérôme Guedj, subrayando que “asignación de identidad” ya tenia “sirvió de palanca para el terrorismo”.

Volviendo a la rue des Rosiers en 1982, el eurodiputado y miembro de LR François-Xavier Bellamy pide a Emmanuel Macron que no lo haga, “hacer creer que se trata de un “punto de inflexión”, negar de repente la realidad de las lágrimas derramadas por Francia durante demasiado tiempo”mencionando también el ataque a Charlie Hebdo y el asesinato de Samuel Paty, “asesinados por aquello en lo que no creían”.

“Trágica noche en la que un presidente elige a sus muertos. Se olvida de los católicos, como el padre Hamel, que murió porque era católico. Se olvida de los judíos, como los niños Sandler, que murieron porque eran judíos. Se olvida de los blancos, como Thomas, muertos por ser blancos”.criticó además a la eurodiputada Sarah Knafo (Reconquista).

El presidente del Consejo representativo de las instituciones judías de Francia (Crif), Yonathan Arfi, también se mostró conmovido por la declaración de Emmanuel Macron. “Matar a un francés por su color de piel o por su supuesta religión es atacar a toda la República. Todos apoyamos a las víctimas sin reservas”escribió en X. “Precisamente porque esta unidad es sagrada, una declaración del Presidente de la República requiere una aclaración”señalando que “Lamentablemente esta no es “la primera vez”” que tal ataque ocurra en Francia.

Por la tarde, el Elíseo reaccionó a la polémica creciente en las redes sociales explicando que “El Jefe de Estado se refería evidentemente al primer ataque racista por razón del color de la piel cometido en nuestro país, como precisó al inicio de su discurso”.

El propio jefe de Estado precisó en un mensaje el “Recordemos una verdad esencial y evitemos cualquier controversia: nuestro país ha experimentado, en los últimos años, ataques que golpean a los cristianos porque son cristianos y a los judíos porque son judíos. Ninguna de estas víctimas debe ser olvidada. Ningún dolor debe ser jerárquico”.. “Y no quiero que nada, esta tarde, aumente el dolor de las familias, la tristeza del país y la contemplación de la nación”dijo Emanuel Macron.