Mediapart fue despedido brevemente, búsquedas especiales... En el congreso de RN, fricciones entre el servicio de seguridad y los medios de comunicación

Mediapart fue atacado por activistas y abandonó bruscamente la sala, cacheos para comprobar el uso del sujetador según algunos periodistas: el servicio de seguridad de la Agrupación Nacional destacó por su celo el sábado 24 de octubre, al margen del congreso del partido de extrema derecha en Orleans.

La escena ocurrió justo antes de la inauguración oficial del congreso, en un Zénith con capacidad para 5.000 personas y tres cuartas partes de su capacidad. Desde lo alto de las gradas llegan abucheos, luego un “¡Mediapart afuera!” » coreado por algunos activistas enojados contra el sitio de investigación que reveló escritos juveniles antisemitas de Jordan Bardella, que él cuestiona.

Muy rápidamente, la consigna hostil fue retomada por los varios miles de participantes presentes. Hasta el punto de que el Departamento de Protección de Seguridad (DPS), el servicio de seguridad interna del partido, decidió sacar a los periodistas de Mediapart de la sala. De manera musculosa, según varios videos de periodistas publicados en las redes sociales y un reportero de “New Obs” en el lugar.

“Uno fue atado con cinturón, arrastrado a la fuerza por una escalera y le impidieron filmar, otro, tomado por el cuello, medio estrangulado, fue empujado violentamente hacia atrás y dos de ellos fueron inmovilizados contra una pared, una vez que salieron de la habitación”, precisa la directora editorial de Mediapart, Carine Fouteau, en un artículo publicado en el sitio de investigación el sábado por la noche. “Una reunión política no es un club privado y menos seis meses antes de una elección presidencial”continúa.

Solo una vez afuera el equipo de comunicaciones de RN se hizo cargo de todo, lo que permitió a Mediapart regresar al interior de la sala casi de inmediato. “Se les presentaron disculpas”indicó en X el fundador del sitio de investigación, Edwy Plenel, “Pero esta brutalidad del servicio de seguridad RN y los gritos “Mediapart afuera” dicen lo que es la extrema derecha”.

Anteriormente, un periodista de “L’Express” había informado en la misma red social sobre controles de seguridad inusuales en la entrada del recinto Zénith. Los agentes del DPS intentaban averiguar si llevaba sujetador para evitar una posible intrusión de Femen, estas activistas feministas famosas por sus acciones en topless cubiertas de lemas.

Otro periodista del medio europeo Rapporteur News expresó la “misma experiencia”. Pero el partido, por su parte, negó cualquier instrucción en este sentido. El periodista de “l’Express” “decir tonterías. Ésta es la esencia de su actividad”vilipendió la diputada RN Laure Lavalette en la red social X.

Según información de “Parisien”, el servicio de seguridad recibió esta instrucción. El diario Ile-de-France afirma, sin embargo, que a las mujeres sin sujetador se les permitió regresar. “después de una mayor búsqueda”.

Unas 11.000 personas según las autoridades, 26.000 según los organizadores, se manifestaron contra el congreso de RN. Los manifestantes se dispersaron pacíficamente a primera hora de la tarde para dirigirse a un “pueblo antifascista” instalados lejos del congreso, incluidos stands de asociaciones y talleres.

Para supervisar la procesión y asegurar el congreso del partido de extrema derecha, se movilizaron todas las fuerzas policiales locales, reforzadas por quince compañías de CRS y gendarmes móviles, incluido el CRS 8, especializado en la lucha contra la violencia urbana.