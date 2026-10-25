“Si se filtra, estoy muerto”: Daniel Vorcaro, el “Epstein brasileño” que revoluciona las elecciones presidenciales

En las adaptaciones cinematográficas de la novela de Bram Stoker, Drácula es un aristócrata cortesano que, al anochecer, se transforma en un vampiro chupa sangre. En Brasil, Drácula podría ser Daniel Vorcaro, ex jefe del Banco Master, al frente de un imperio financiero con motivaciones políticas, hoy acusado de haber organizado uno de los mayores fraudes bancarios de la historia del gigante latinoamericano y sospechoso de haber financiado, para sus particulares, una red de prostitución de alcance internacional. En cualquier caso, es vestido con la capa oscura del famoso vampiro que aparece el empresario, esta noche de Halloween de 2023, en la discoteca Madame Satã, en el corazón de São Paulo. La dirección se mantuvo en secreto hasta el día de esta fiesta ultraprivada organizada por Daniel Vorcaro. El banquero aprecia estas recepciones nocturnas multimillonarias, en las que los empresarios se reúnen alrededor de vasos de Dom Pérignon y platos de sushi en un entorno ultraseguro para entablar relaciones.

Este 31 de octubre de 2023, una veintena de destacados políticos y personalidades del mundo jurídico están invitados junto a 120 jóvenes contratadas a través de agencias de modelos. Algunos fueron trasladados en vuelos de clase ejecutiva o a bordo de jets privados especialmente diseñados…