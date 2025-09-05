Niños asesinados, desconocidos móviles, perfil intrigante del sospechoso ... lo que sabemos





Todavía hay muchas preguntas sin respuesta este jueves 28 de agosto. Los investigadores buscan comprender qué llevó a una persona fuertemente armada a abrir fuego el miércoles en una iglesia en Minneapolis (Minnesota), contigua a una escuela católica, matando a dos niños e hiriendo a diecisiete personas antes de suicidarse.









El presidente Donald Trump, quien dijo el miércoles haber sido “Totalmente informado” del “Trágico” Ataque, ordenó el suelo de las banderas hasta el 31 de agosto en edificios federales.









• Dos niños muertos y quince heridos





Según los investigadores, los disparos fueron disparados docenas de veces, el atacante usó dos rifles y una pistola, a través de las vidrieras de la Iglesia de Anunciación en esta ciudad en el norte de los Estados Unidos. Docenas de escolares asistieron a una misa allí, dos días después del comienzo del año escolar.





“El primer golpe, me dije:” ¿Qué es eso? “dijo un estudiante de 10 años para el canal CBS. Entonces escuché a otro. Me tiré debajo del banco y me cubrí la cabeza. »» Uno de sus camaradas, continuó, “Guardado” Acostándose sobre él. Y el “Fue tocado”.









Los dos niños muertos tenían 8 y 10 años. Las víctimas heridas por Bullet, catorce niños de 6 a 15 años y tres feligreses mayores de 80 años, deberían sobrevivir a sus heridas, según Brian O’Hara, el jefe de la policía de Minneapolis.





Las imágenes han mostrado a los padres en pánico que vienen a buscar a sus hijos en un imponente despliegue policial.





En una declaración conjunta, el director de la escuela y el sacerdote de la iglesia enfatizaron que el “El personal heroico se ha protegido debajo de los bancos” Unos segundos después del inicio del tiroteo.





• Una mujer de 23 años identificada





Los investigadores identificaron a la persona que disparó como Robin Westman, una mujer transgénero de 23 años, que, según los medios estadounidenses, había asistido a la escuela como estudiante. Según el jefe del FBI, Robin Westman fue “Nacido bajo el nombre de Robert Westman”.









“Tenemos confirmación de que el tirador era un hombre que dijo que era transgénero”ha escrito a Kristi Noem, el Ministro de Seguridad Interna, evocando un “Monster loco”.





En YouTube, el sospechoso había dejado un video extraño donde se puede ver manipulando diferentes armas cuyos cargadores llevan una gama completa de inscripciones crípticas de fieltro blanco, informa “Le Monde”. “Suicidio usted mismo” Y “Soy una pesadilla”escrito en ruso, “Machallah” (“Lo que Dios quería”), “Mata a Donald Trump”, “No hay remordimiento”, “Israel debe caer” Y “6 millones no fueron suficientes”. En una carta escrita a mano a sus familiares, Robin Westman dice que está convencido de tener cáncer terminal.





• Móvil aún desconocido





“No tenemos un móvil por ahora”Anunció Brian O’Hara, y agregó que los investigadores condujeron a tres búsquedas de direcciones. “La crueldad y la cobardía que se debe demostrar que disparan en una iglesia llena de niños es absolutamente incomprensible”, Añadió.





Policía federal estadounidense, el FBI abrió una investigación para “Acto de terrorismo interno” Y “Crimen motivado por el odio anticatólico”anunció Kash Patel, jefe de esta agencia.









Westman había preparado un manifiesto destinado a ser transmitido en YouTube y que la policía dijo que habían “Retirado”. Sus armas habían sido adquiridas “Legalmente”según esta fuente.





Este año, al menos 287 asesinatos que habían dejado al menos cuatro muertos o heridos tuvieron lugar en los Estados Unidos, según el Archivo de Violencia Arma de la ONG. En 2024, al menos 16.700 personas, sin mencionar los suicidios, habían sido asesinados por armas de fuego.





• Ofensiva de transfobos de la derecha estadounidense





Tras el anuncio de la transidentidad sospechosa, el movimiento MAGA se apresuró a instrumentalizar este ataque a las redes sociales, mientras que la administración Trump ha llevado a cabo una ofensiva contra las personas favorables a las personas transgénero durante meses.









“Sigue siendo un transterorista perturbado”Comentarios sobre X Alex Bruesewitz, asesor de Donald Trump. En sus redes, el estadounidense es regular en ataques contra personas transgénero, no dudando en calificarlas como “Pacientes mentales” o “Monstruos demoníacos”.





Por su parte, el alcalde demócrata de Minneapolis, Jacob Frey, condenó cualquier instrumentalización por el extremo americano de la matanza: “Cualquiera que use esto como la oportunidad de demonizar nuestra comunidad trans ha perdido todo el sentido común de la humanidad”.