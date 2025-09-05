Entre el 20 y el 30 % de los edificios escolares “en ruinas” e “inadecuados” frente a los caprichos climáticos

Por

El nuevo Obs con AFP

Publicado el 5 de septiembre de 2025 a las 3:02 p.m.

Actualizado el 5 de septiembre de 2025 a las 6.35 p.m. Lectura: 2 min.







Congelamiento de frío en clase en invierno, horno en verano, lluvia que cae del techo … del 20 al 30 % de los edificios escolares son “Conversar” Y “Inadecuado” A eventos climáticos extremos como las ondas de calor de este verano, afirma un colectivo y exigente medidas de emergencia.





La Alianza Ecológica y Social, que reúne a las ONG Greenpeace, Oxfam, CGT Educ’Action Unions y SNES-FSU, entre otros, se declara de un plan de renovación de 5 mil millones de euros por año durante diez años, según un informe este viernes 5 de septiembre.





“Más de 2.200 establecimientos se cerraron en junio y julio, incluso miles de miles de estudiantes y personal escolar se movilizaron en las pruebas de patente de bachillerato y orales”recuerda el colectivo en un comunicado de prensa.









“Sufrimos mucho en el primer período de abrasador en julio, nuestros edificios escolares data de la década de 1980 y no son adecuados, con un patio muy concreto”le dice a AFP Philippe, un director de la escuela en el suroeste. “No tenemos ningún lugar con cortinas o persianas al aire libre. Cuando hace calor, el sol alcanza hasta las 10 p.m. Durante los días de ola de calor, estuve en la escuela desde las 6 a.m., ya era de 32 a 34 grados en las clases. Abrimos las ventanas para que la temperatura baje a 28 grados para la llegada de los estudiantes a las 8:30 a.m.» »él continúa.





Eventos climáticos extremos que se han repetido





Este gerente insiste en el problema de la ruptura de Meridian cuando el sol arde, en lecciones sin árbol: “No puedes dejar a los niños afuera, el calor es horrible”. En ausencia de instrucciones oficiales para el alcalde o la educación nacional, le encargó que les dijera a los padres que mantuvieran a sus hijos en casa si pudieran.









Dejar a los jefes de los establecimientos obligados a “Devolver a los estudiantes sistemáticamente cuando hace calor no es aceptable” Debido a que esto crea desigualdades sociales y territoriales, Castigated Nicolas Nace, de Greenpeace, durante una conferencia de prensa del colectivo, insistiendo en que las ondas de calor se llevan a multiplicarse con el calentamiento global.





“Vimos en encuestas sindicales anteriores que éramos alrededor del 50 % de las escuelas sin protección solar externa o persianas”explicado a la AFP Cyril Verlingue, SNES-FSU, al margen de la conferencia de prensa.





La necesidad de un estudio de “establecimiento por establecimiento”





La alianza ecológica y social requiere “Emergencia” En el gobierno, un observatorio de los edificios escolares para elaborar una observación “Establecimiento por establecimiento”con un protocolo “Claro y hasta la par” A aplicar durante las ondas de calor u otros eventos climáticos. La denunciado en ruinas va más allá de los problemas térmicos: “Degradación de paredes, pisos, equipos, etc. Puede tener asbesto (…) moldes … “señala Cyril Verlingue.





En 2023, el gobierno había lanzado un plan de renovación de energía para el edificio escolar, “Edurenov”, que financiaría 2 mil millones de euros en el trabajo para 2027 en 10,000 establecimientos.









El colectivo avanza La cifra de 3.000 establecimientos renovados en dos años, en más de 58,000 en total en Francia, lo que parece insuficiente, a veces un trabajo demasiado parcial.





En un contexto en el que las finanzas de las autoridades locales, a cargo de la renovación de los edificios escolares, están bajo presión, el colectivo solicita un plan de financiación para la adaptación de los edificios escolares. Según él, podría confiar en un sistema fiscal “verde” al gravar más transacciones financieras o inversiones “climáticas”, es decir, contaminantes o contrarios a los objetivos del acuerdo climático de París.