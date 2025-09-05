A pesar de las amenazas de Trump, la UE sanciona a Google una multa de casi 3 mil millones de euros

Publicado el 5 de septiembre de 2025 a las 7:35 p.m.

Actualizado el 5 de septiembre de 2025 a las 8:00 p.m. Lectura: 3 min.







Después de una semana de procrastinación e ignorar las amenazas de Donald Trump, la Comisión Europea anunciada este viernes 5 de septiembre, inflige una multa de 2.95 mil millones de euros en Google. El ejecutivo europeo dijo que el gigante tecnológico estadounidense había abusado de su posición dominante en el sector publicitario en línea.





Esta sanción, que Google anunció inmediatamente que quería disputar, fue esperada con entusiasmo.





La comisión había amenazado en 2023 para exigir la división de parte de las actividades del grupo en esta área de publicidad en línea (o “adtech”), que finalmente no decidió en esta etapa.













Google deplora una decisión “mala”





El 26 de agosto, Donald Trump había atacado enérgicamente a países u organizaciones que regulan el sector tecnológico, amenazándolos con aranceles aduaneros y restricciones de exportación.





Si no había citado directamente a la Unión Europea, de hecho tiene el arsenal legal más poderoso del mundo para regular la tecnología digital, alimentando los debates en Europa sobre el riesgo de represalias en caso de sanciones contra las empresas estadounidenses. La UE había respondido a tener “Ley soberana” para regular la tecnología.













Esta es la tercera multa pronunciada esta semana contra Google, una subsidiaria de Alphabet. El grupo recibió el miércoles en los Estados Unidos que pagara $ 425.7 millones en daños a casi 100 millones de usuarios por afectar su privacidad, según la decisión de un jurado de un tribunal federal en San Francisco confirmado por el gigante estadounidense.





Y el mismo día, recibió una multa récord de 325 millones de euros infligidos por el CNIL, la autoridad francesa para controlar el cumplimiento de la privacidad, por las deficiencias en términos de anuncios y cookies.





Un período de 60 días





Por otro lado, el grupo ganó una gran victoria judicial en los Estados Unidos el martes: un juez de Washington impuso demandas estrictas al intercambio de datos para restaurar el capital en la competencia en la investigación en línea, pero sin obligarlo a dar su navegador cromado insignia, según lo requiera el gobierno estadounidense.





En el archivo ADTech, en el que ha estado investigando desde 2021, la Comisión también renunció allí para imponer una división de actividades de Google en este momento. Pero no excluye usarlo si los compromisos del grupo para remediar el daño a la competencia no se adaptaban a él. En su decisión anunciada el viernes, le dio al grupo 60 días para responderlo en este punto. “Si no es así, no dudaremos en imponer medidas correctivas fuertes”lanzó la comisionada de competencia europea, Teresa Ribera.





En un comunicado de prensa, el Consejo de Editores Europeos (EPC), una organización que representa los intereses de varios editores de prensa europeos, incluidos The Guardian, Alex Springer o Rossel, en el origen de la investigación de la UE, estimó que solo una transferencia podría poner fin a los obstáculos a la competencia cometida por Google.





Múltiples multas





Esta no es la primera vez que la Comisión, un gendarme de competencia en la UE, ha pronunciado una sanción contra el grupo con sede en Mountain View, en Silicon Valley.





Infligió una multa de 4.100 millones de euros en 2018 por el abuso de la posición dominante del sistema operativo Android, y otro de 2.400 millones de euros en 2017 por prácticas anti -competitivas sobre el precio de los comparadores de precios.









Google también tendrá que contabilizar en el mismo campo en los Estados Unidos pronto. En un caso lanzado ante un tribunal federal en Virginia en enero de 2023, el Ministerio de Justicia criticó al gigante tecnológico por haber creado un monopolio de publicidad digital a través de adquisiciones estratégicas y prácticas anti -competitivas.