El incendio "no dominado" antes del domingo por la noche, condiciones climáticas preocupativas ... el punto de la situación





El incendio en el Corbières Massif, que todavía está movilizando a 1.400 bomberos este sábado 9 de agosto, no estará bajo control antes del domingo al final del día, según los bomberos que esperan un final difícil del fin de semana.





• El fuego no dominó “hasta el domingo por la noche”





“El fuego es fijo pero no controlado, todavía tenemos puntos calientes (…) hasta el domingo por la noche, el incendio no será dominado”Coronel estimado Christophe Magny durante un punto de prensa conjunto con el prefecto de Aude, en Lézignan-Corbières.









El fuego no será “Declarado durante varios días”advirtió el prefecto del aude, agregando que“Todavía hay mucho trabajo”.





• Bomberos en la alerta, entre el viento y la ola de calor





Un viento seco y caliente a 50 km/h, temperaturas de alrededor de 40 grados: las condiciones climáticas planificadas para el domingo se refieren a las autoridades. Domingo, “Será un día de transición en términos de viento”con “Condiciones que se acercan a las del Día del Fuego”, Coronel estimado Christophe Magny.





“Los bomberos harán el máximo, antes del regreso del Tramontane”le dijo a AFP el presidente del Consejo Departamento de Aude, Hélène Sandragné, agregando: “Es un alivio que el fuego sea fijo, pero una vigilancia absoluta sigue siendo apuesta”.





Sábado, mientras el aude está en la ola de calor naranja, los bomberos permanecen en la alerta, monitorean los 90 kilómetros de bordes para “Evite el fuego para reanudar al frente”en la parte más cercana de la costa mediterránea y la autopista A9 que casi había alcanzado el miércoles.









Gracias a las excavadoras, se crearon 10 km de pistas para abrir un nuevo acceso y facilitar la intervención de los bomberos en áreas empinadas, donde la vegetación es densa. “La pelea continúa, los bomberos todavía están trabajando en cubiertas de incendios (…) Las víctimas pudieron regresar a su hogar. Se establecen soluciones de alojamiento en relación con los municipios”dijo el prefecto de Aude Christian Pouget.





Al final del día del viernes, una reanudación de incendio cerca de la ciudad de Jonquières requería el apoyo de cuatro Canadair.





• Los habitantes evacuaron en casa





Después de haber tenido que dejar su alojamiento en la precipitación el martes, las últimas personas evacuadas fueron autorizadas el viernes por la noche a regresar a las 15 aldeas afectadas por el incendio, la más importante durante medio siglo en el arco mediterráneo. Treinta y seis casas fueron destruidas, otras dañadas y más de cien hogares permanecen sin electricidad, especialmente en el pueblo de Fontjoncouse.





La evaluación humana no ha cambiado. Una mujer murió en su casa en Saint-Laurent de-La-Cabrerisse, la más afectada por el fuego, otro residente está seriamente quemado. Cuatro personas resultaron ligeramente heridas. En las filas de los bomberos, diecinueve resultaron heridos, uno de los cuales ha sufrido un trauma en la cabeza.









Saliendo el martes alrededor de las 4 p.m. Desde la ciudad de Ribaute, a unos cuarenta kilómetros de Narbonne y Carcassonne, el incendio viajó 16,000 hectáreas de vegetación, de los cuales 13,000 quemados, según la seguridad civil. Según los primeros elementos de la investigación, el incendio comenzó al costado de una carretera. La oficina del fiscal de Carcassonne le dijo a AFP que todavía no supiera su origen.





• Un sitio largo y “inédito” para venir para el ONF





Una vez que se termina el trabajo de los bomberos, la Oficina del Bosque Nacional (ONF) elaborará un inventario y evacuará la madera de los bosques de los Corbières quemados por el vasto incendio, un proyecto largo y “Inédito”según su director en Aude, Stéphane Villarubias, cerca de AFP. La primera misión será “Seguro y limpio” Bosques públicos, 2,300 hectáreas de los 16,000 viajados por fuego, luego cortan y comercializan la madera que puede ser, a la AFP, Stéphane Villarubias, director de la ONF en Aude, los Pyrées-Orientales y Ariège.