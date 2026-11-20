Esta investigación es un procedimiento incidental: se abrió tras otro registro, llevado a cabo en el marco de una investigación llevada a cabo por la Fiscalía Europea. Estas investigaciones de la fiscalía europea apuntan a una posible malversación de fondos por parte de Identidad y Democracia (ID), el antiguo grupo político en el que tenía su sede la Agrupación Nacional de Jordan Bardella.

Cuando se le solicitó, la fiscalía de París indicó que había “se abrió el 27 de julio de 2026 una investigación judicial relativa a hechos de violación del secreto profesional, violación del secreto de la investigación y encubrimiento de estos delitos”.

Esta instrucción ha sido abierta. “tras sospechas de filtración de elementos vinculados a investigaciones en curso sobre el partido de extrema derecha”dice “Le Monde”. Según el periódico, un año después de las búsquedas iniciadas por la fiscalía europea, “(han surgido) elementos que sugieren que la RN se benefició de información confidencial sobre investigaciones legales dirigidas al partido procedente de al menos un ejecutivo del Ministerio del Interior, que desde entonces ha cambiado de misión pero sigue siendo un alto funcionario público”.

Durante esta búsqueda, los investigadores encontraron un documento confidencial del Ministerio del Interior, dijo la fuente conocedora del expediente. Por lo que la Inspección General de la Policía Nacional (IGPN) quedó a cargo de esta nueva investigación.