Por qué esta foto de Donald Trump preocupa por el destino del Kennedy Center

¿Qué destino le depara Donald Trump al Kennedy Center? El jueves 17 de septiembre circularon en los medios de comunicación fotografías que mostraban al presidente estadounidense con la mirada fija en un cartel que parecía evocar la demolición del Kennedy Center. Este punto cultural de Washington está en la mira del inquilino de la Casa Blanca: amenaza con condenarlo si no figura su nombre.

El periodista se encontraba afuera del avión presidencial Air Force One, que acababa de aterrizar en una base militar en Maryland, en el este de Estados Unidos, luego de un mitin de campaña de Donald Trump en Carolina del Norte.

“El presidente estaba tardando más de lo habitual” para salir del dispositivo, dice Brendan Smialowski. “Solo estaba mirando a mi alrededor, vigilando las escaleras. Miro especialmente las ventanas, porque se ve gente moviéndose por allí, eso te permite estar avisado con un poco de antelación cuando sabes que el presidente o alguien más va a bajar”continúa.

Luego se da cuenta de que Donald Trump “me senté en un asiento que no me parecía lógico”. Y tomó una serie de fotografías que desde entonces han sido retomadas por la prensa estadounidense y han circulado en las redes sociales. Vemos a Donald Trump a través de las ventanillas del avión. Gorra roja enroscada en la cabeza, el multimillonario republicano mira un cartel en el que se puede leer “Centro Kennedy demolido…”.

La toma del Kennedy Center por parte del multimillonario republicano, con el deseo de “devuélvelo al camino correcto” y la promesa de la programación “no desperté”es una telenovela político-judicial. El ex magnate inmobiliario insiste en que se incluya su nombre, incluso si hasta ahora los tribunales han demostrado que estaba equivocado.

“Es un desastre”dijo a la prensa el miércoles. “Soy capaz de resolver” los problemas del centro cultural, pero “La administración Trump debería ser reconocida por esto, si no se hace, cerrará. Acabará siendo afeitada”declaró Donald Trump.

En los últimos documentos presentados en el expediente judicial, representantes de la administración Trump explican que el cierre desde el miércoles de la prestigiosa sala de espectáculos es ” temporario “debido a “riesgos de seguridad”e independiente de la decisión votada por su consejo de administración el día anterior. Un correo electrónico interno especifica que “La necesidad de ampliarlo se reevaluará cada semana”.

En su primera decisión a finales de mayo, el juez Cooper, además de ordenar la retirada del nombre de Donald Trump de la fachada, suspendió provisionalmente un cierre durante dos años, al considerar que la junta directiva había incumplido su “deber de diligencia” sin tener en cuenta las repercusiones negativas que generaría. No obstante, autorizó la continuación de los trabajos de reparación previstos, incluidos “La necesidad parece evidente”y aclaró que no se opondría a una nueva decisión de cierre si se tomara tras una evaluación más profunda.