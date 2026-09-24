Moscú toma el control de los activos de Nestlé y Auchan en Rusia: cinco preguntas sobre la decisión de Putin

Las autoridades rusas anunciaron el jueves 17 de septiembre la colocación bajo “administración temporal” los activos en Rusia de Nestlé, la filial rusa de Auchan y antigua entidad de Leroy Merlin. El Kremlin se justificó citando su pertenencia a países. “antipático”mientras que Francia pidió al gobierno ruso que revocara su decisión. Aquí hay cinco preguntas para comprender la situación.

Los activos en Rusia de la multinacional suiza Nestlé, la cadena minorista francesa Auchan y el antiguo grupo Leroy Merlin, rebautizado en 2024 como Lemana Pro en este país, fueron transferidos a la misma empresa rusa.e, “Gestión LEV”, según un decreto del presidente Vladimir Putin publicado el jueves.

Según el medio de investigación ruso Novaya Gazeta Europa, esta empresa fue fundada a finales de 2025 y está dirigida por Andrei Krayushkin, general del Ministerio del Interior ruso. “Según sus documentos contables, (Gestión de LEV) no realizó ninguna actividad, al menos hasta finales de este mismo año (2025). Sólo tiene un empleado. Se desconocen sus dueños»indica este medio prohibido en Rusia como “organización indeseable” y con sede en Letonia.

Dmitri Peskov, portavoz de la presidencia rusa, justificó el viernes esta decisión criticando a los países a los que pertenecen estas empresas: “Uno de los factores que se tuvo en cuenta para esta decisión es el hecho de que se trata de países hostiles (…) que actualmente participan de la manera más activa posible en acciones militares contra nuestro país”, Y “participó en los ataques llevados a cabo por el régimen de Kiev contra nuestra infraestructura civil y económica”dijo.

Desde la invasión rusa de Ucrania en 2022 y las primeras sanciones económicas decretadas por Occidente, muchas multinacionales han abandonado Rusia, otras han suspendido sus actividades allí y sus activos han sido embargados y transferidos a empresas rusas. Pero algunas marcas permanecieron establecidas, lo que a veces les valió fuertes críticas de Ucrania –y más allá– con el argumento de que participarían así en la financiación del Estado ruso y, por tanto, del esfuerzo bélico.

Auchan y la antigua Leroy Merlin, dos marcas controladas por la familia francesa Mulliez, tienen cada una decenas de tiendas en Rusia. La antigua filial rusa de Leroy Merlin fue adquirida a finales de 2023 por una empresa con sede en Dubai y rebautizada como Lemana Pro en 2024. Presente en Rusia bajo el nombre “Acán” Desde 2002, Auchan es uno de los principales actores del sector de la gran distribución. En el sitio web de su filial rusa, enumera a más de 33.000 empleados en este país, en 241 tiendas, incluidos 62 hipermercados.

Nestlé, por su parte, tiene seis fábricas en el país y emplea a unas 7.000 personas. Comercializa productos para bebés, café, productos para mascotas y confitería.

El gigante alimentario dijo en un breve comunicado. “toma nota” de este decreto y estar en el proceso “evaluar la situación y sus opciones”y escucha “tomar todas las medidas necesarias para proteger sus derechos y garantizar la continuidad de sus actividades, en interés de todas las partes interesadas y, en particular, de sus empleados”. La filial rusa de Auchan indicó que había solicitado “aclaraciones” a las autoridades, en un comunicado citado por las agencias de noticias TASS y Ria Novosti.

Pero desde entonces, el grupo suizo ha “redujo considerablemente sus actividades”, “suspendiendo la gran mayoría de sus ventas, importaciones y exportaciones no esenciales, publicidad e inversiones de capital”el resto de actividades “centrándose en productos alimenticios esenciales”subraya.

Estos analistas, por su parte, estiman el volumen de negocios de Nestlé en Rusia en “alrededor del 2%”pero también consideran que el impacto financiero sigue siendo “límite”. “Una transferencia o expropiación” Creen que podría obligar a Nestlé a amortizar su liquidez en Rusia. la cantidad es “difícil de cuantificar”reconocen, “Pero suponemos que podría alcanzar alrededor de mil millones de francos suizos” (1.050 millones de euros).

En respuesta, Francia llamó a Moscú el viernes. “volver” sobre su decisión: “Francia denuncia la puesta bajo administración provisional sin justificación de las filiales rusas de varias empresas francesas y europeas” y ella “está en estrecho contacto con las empresas afectadas y pide a las autoridades rusas que revoquen esta decisión”según un comunicado de prensa conjunto de los Ministerios de Asuntos Exteriores y de Economía.

Ante estas preocupaciones, Dmitri Medvedev, vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso, también ex presidente y ex primer ministro del país, respondió: hoy, “Como hace cien años, los cabrones europeos sólo entienden de fuerza brutal”aseguró en Telegram quien también encabeza el partido gobernante Rusia Unida. “Están librando una guerra directa contra Rusia proporcionando a nuestro enemigo todo lo que pueden”incluidos los misiles, pero digamos “No tocar a Nestlé, Auchan, etc., que les reportaron importantes ingresos”denunció.