Aumento de los precios del combustible, amenaza rusa... ¿Por qué Macron concede una entrevista este jueves por la tarde?

El aumento de los precios en el surtidor y el estado de la amenaza rusa deberían ocupar la mayor parte de la entrevista de Emmanuel Macron este jueves 24 de septiembre a las 20 horas. sobre TF1 y Francia 2. La oportunidad para el Jefe de Estado de permanecer en el juego haciéndose pasar por “garante” de la elección presidencial.

Siete meses antes de su salida del Elíseo, Emmanuel Macron aparece principalmente a nivel internacional, pero este jueves quiere demostrar, respondiendo durante 30 a 40 minutos a las preguntas de Gilles Bouleau (TF1) y Caroline Roux (France TV), que su acción sigue estando relacionada con la vida cotidiana de los franceses.

Un ejercicio simultáneo en las dos grandes cadenas de televisión que no practicaba desde junio de 2024. Faltaban tres días para una disolución que provocó su temprana eliminación de la escena nacional, donde ya no tiene tantas palancas para influir por falta de mayoría en la Asamblea Nacional, por no hablar de la pérdida de popularidad.

El contexto de crisis, sin embargo, le abre una nueva ventana, a la que se apresuró la semana pasada al invitar a líderes de partidos y a ciertos candidatos presidenciales al Elíseo. Una reunión al final de la cual pintó un panorama sombrío del estado del mundo, entre las guerras en Oriente Próximo y Medio, o los atentados “híbridos” de Rusia a Europa. Algunos de los participantes salieron sintiéndose “vértigo”otros, por el contrario, han denunciado “una operación de comunicaciones” incluso, dice el alcalde de extrema derecha de Niza, Eric Ciotti, una distracción para “ocultar el declive francés”.

Pero esta situación “está destinado a durar”, “La vuelta a la normalidad no debería producirse antes de las elecciones presidenciales”subraya el entorno del presidente, para quien será una cuestión de “Mostrar hasta qué punto Francia está actuando”. Mismo discurso en el otro frente, social y económico, por el aumento de los precios de los combustibles. “Su objetivo es dobledijo un familiar a “Parisien”. En primer lugar, infórmese un poco y explique las razones de este aumento de precios. Luego demostrar que hay margen de maniobra para reducirlos. Quiere demostrar que está luchando, romper el sentimiento de impotencia y dar esperanza. »

A pesar de las nuevas ayudas anunciadas el martes por la noche, el gobierno, sin margen presupuestario, parece impotente: el 70% de los franceses las considera insuficientes, según una encuesta de Elabe para BFM-TV del miércoles. Y casi 8 de cada 10 prevén que seguirá aumentando el precio del combustible. En este contexto, si el presidente “pidió al gobierno que apoye a los trabajadores”querrá demostrar este jueves que “Lo más eficaz sigue siendo la acción diplomática a largo plazo”.

De hecho, Emmanuel Macron ha mantenido una serie de reuniones en las últimas semanas, con el príncipe heredero saudita Mohammed ben Salman, el primer ministro iraquí Ali al-Zaidi, el rey Abdullah de Jordania e incluso el primer ministro canadiense Mark Carney, para intentar abrir nuevos mercados y asegurar el suministro de petróleo, perturbados por las tensiones extremas en los estratégicos estrechos de Ormuz y Bab el-Mandeb. El lunes en Nueva York también presentó iniciativas a Donald Trump, incluida la de un “tregua energética” en el conflicto de Ucrania. “Toda su acción diplomática consiste en intentar cambiar la vida cotidiana”insiste quienes lo rodean.

La otra parte principal de la entrevista debe dedicarse a “recordar el estado de la amenaza rusa y decir qué se está haciendo para contrarrestarla”. A modo de ejemplo, el presidente debería volver a un hecho que considera revelador pero infravalorado por la opinión pública: la presencia de drones explosivos en el aeropuerto alemán de Leipzig que, si hubieran explotado como estaba previsto contra aviones ucranianos, probablemente habrían causado pérdidas humanas. Un atentado fallido atribuido a Moscú.

El 18 de septiembre, el jefe de Estado ya había asegurado a la prensa que los ataques híbridos rusos no se quedarían “no sin respuesta”. “No nos dejamos intimidar”insistió, pidiendo sin embargo una mayor protección de las infraestructuras críticas y los sitios sensibles del país. “contra los ataques con drones y los ciberataques”.

Una forma de posicionarse también en la campaña presidencial, como “garante” de una votación en la que existe riesgo de injerencia extranjera. Pero “sin contaminar jamás” las elecciones, promete a quienes lo rodean, mientras que el presidente se cuida de no respaldar a ningún sucesor.