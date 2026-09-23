Precios de los combustibles: escaramuza entre Glucksmann y el gobierno por la tributación de los superbeneficios de las petroleras

En el micrófono de France-Info, el lunes 21 de septiembre, el candidato de Public Place en las primarias socialistas, Raphaël Glucksmann, acusó al gobierno de bloquear la fiscalidad de los superbeneficios de las multinacionales fósiles a escala europea. Según él, un impuesto de este tipo permitiría “multiplicar por tres” el control del combustible y extenderlo a las clases medias. “En una situación tan difícil, no es posible que sea el señor Pouyanné, presidente y director general de TotalEnergies, quien haga la política francesa”insistió.

“Francia no bloquea esta iniciativa”respondió este miércoles 23 de septiembre en el mismo canal, la portavoz del gobierno y ministra de Energía, Maud Bregeon, recordando que el Primer Ministro había indicado en primavera que no se oponía a ello. Sébastien Lecornu dijo que no tenía “objeción de principio” a este tipo de iniciativas, el 8 de abril ante el Senado.

Reaccionaba entonces a la iniciativa de cinco países europeos (España, Austria, Alemania, Italia y Portugal) que pedían gravar los beneficios excepcionales obtenidos por las empresas del sector energético debido al conflicto en Oriente Medio, como en 2022 tras la invasión rusa de Ucrania.

En France-Info este miércoles, Maud Bregeon aclaró que el gobierno fue el primero en decir que “Si la fiscalidad se hiciera, sería a escala europea” y eso “Si hubiera superbeneficios demostrados y una forma de responder a ellos a escala europea, obviamente estaríamos dispuestos a trabajar en ello”. “Lo que dijo Raphaël Glucksmann en tu set es mentira (…) Es muy grave y no al nivel de un candidato presidencial”. Maud Bregeon reaccionó de nuevo.

“No quiero molestar a Total”declaró este miércoles en RMC-BFM el ministro de las PYME y del Comercio, Serge Papin, cuestionado sobre el llamamiento de algunos partidos a una mayor transparencia en los márgenes del gigante de los hidrocarburos o a imponerle más impuestos. “Lo que espero es que Total siga durante este periodo de crisis limitando su precio a 2,25 euros el gasóleo y 1,99 euros el sin plomo”aseguró, refiriéndose al sistema de limitación de los precios en el surtidor implantado por el gigante petrolero desde marzo.

Desde el inicio de la crisis, la distribuidora ha limitado sus precios, mientras que el precio medio del diésel alcanzó el domingo 2,41 euros en Francia, un récord. El pasado mes de mayo, el director general del grupo TotalEnergies, Patrick Pouyanné, amenazó con elevar el límite de los precios del combustible si se introducía un impuesto sobre los beneficios excepcionales del petróleo.

Al mismo tiempo, en el Senado Público, este miércoles por la mañana, Sébastien Martin, ministro de Industria, descartó la idea de un tope generalizado: “En Francia, Total vende con pérdidas. Si bloqueamos los precios para todos, la pequeña estación de servicio que está en una zona rural, que prácticamente no obtiene ningún margen, y a la que le vas a decir “mañana venderás con pérdidas”, ¿qué hace? Se detiene. »