“Nadie está a salvo”: ¿quiénes son los 6.000 muertos por la ola de calor?

Su nombre era Louisette, 93 años. Fue encontrada inanimada en su casa, en el último piso de una residencia sin contraventanas en Sceaux (Altos del Sena), murió de hipertermia el 29 de junio, último día de la ola de calor que azotó Francia con un inicio temprano y una intensidad raramente vista. Ella no está sola. La prensa local ha multiplicado las informaciones sobre diversas muertes. Como este joven de 24 años, aficionado al manga, encontrado muerto en el estudio bajo el ático que ocupaba en Mouchard (Jura). Este deportista de 30 años se encuentra en parada cardiorrespiratoria en una pista de atletismo en Val-d’Oise. Este hombre de unos cuarenta años que se desplomó en plena calle en Tours, según la prensa local, cuando el mercurio había subido a 40°C ese día. Etcétera…

Al menos 5.764 personas murieron sólo durante la ola de calor del 17 de junio al 2 de julio, según un informe provisional de Public Health France. Cifras no vistas desde la ola de calor de 2003… A esta primera estimación hay que sumar las 300 muertes “en exceso” contabilizadas por el organismo público durante la primera ola de calor, del 24 al 28 de mayo. Y también las muertes ocurridas en julio, aún sin contabilizar; los resultados consolidados no se conocerán hasta este otoño. Cifras que confirman la preocupación del personal sanitario, que a finales de junio había visto cómo las intervenciones por insolación y deshidratación habían aumentado un 480% y un 316% respectivamente, cuando SOS Médicos, por su parte, informó en Le Quotidien du Médecin que se enfrentaba a “un brote de informes de muerte”.

La ola de calor es, con diferencia, el fenómeno climático que más mata en Francia. Una realidad que el cambio climático, que multiplica y amplifica estos episodios, corre el riesgo de agravar. “Durante el período 2014-2022, entre 1.000 y 7.000 personas murieron durante el verano debido al calor, recuerda el epidemiólogo Basile Chaix, director de investigación del Inserm. Este año vamos a cambiar la escala, con un resultado final que debería ser superior al rango alto habitual. »

Aunque sorprendente, esta realidad suscita poca reacción o indignación. Como recordatorio de que el calor mata silenciosamente, sin homenajes ni palabras políticas fuertes. “Si otro desastre natural hubiera causado más de 5.000 muertos, habría un minuto de silencio o duelo nacional”denuncia Kevin Jean, epidemiólogo, a Mediapart.

¿Quiénes son estas muertes por calor? Entre ellos, muchos son, como era de esperar, personas mayores. Los mayores de 75 años representan dos tercios de las 5.764 muertes contabilizadas por Public Health France. “Las olas de calor tienden a precipitar muertes que habrían ocurrido una semana o un mes después”, subraya Basile Chaix. “Se trata de personas frágiles cuya salud se deteriora rápidamente debido al calor. Deshidratadas, pueden pasar del estado de fatiga a la muerte en pocas horas. apoya al doctor Maxime Rousselle, que realiza consultas domiciliarias en Essonne para SOS Médicos.

Pero el calor también mata a los más jóvenes. En su informe, Public Health France recuerda que todos los grupos de edad a partir de los 15 años se ven afectados, con “un marcado aumento de muertes a partir de los 45 años”. Basile Chaix advierte:

“En realidad, cuando hay olas de calor tan severas como la de junio, nadie está a salvo. Vemos cada vez más personas sin especial fragilidad afectadas a medida que aumenta la duración y la gravedad de la ola de calor. »

Porque no morimos simplemente por los efectos directos del calor, la hipertermia o la deshidratación. Las altas temperaturas tienen un impacto múltiple y duradero en el cuerpo y la mente, a veces retardado, dos o tres días después de un golpe de calor. Sabemos que el calor aumenta el riesgo de accidentes laborales y de carretera, al afectar las capacidades cognitivas de los individuos (atención reducida) y al aumentar las conductas de riesgo.

Amplifica la violencia, en particular la violencia doméstica, y exacerba los síntomas de determinadas enfermedades crónicas (por ejemplo, trastornos respiratorios) o enfermedades neurodegenerativas. Por último, agrava las patologías psiquiátricas; por ejemplo, observamos un aumento de los suicidios durante estos períodos. “En conjunto, todos estos efectos directos e indirectos suman miles de muertes”se lamenta Basile Chaix, que describe “caja negra” Esta suma de consecuencias, a veces inesperadas, que los investigadores se esfuerzan por documentar.

Una cifra ilustra claramente la necesidad de anticipar mejor los efectos del calor en la salud para evitar tragedias. Desde el 19 de junio, 142 personas han muerto en piscinas o ríos en Francia, un aumento con respecto a 2025. El calor ahoga, principalmente en las zonas de baño no supervisadas y autorizadas: cuando la temperatura supera los 35°C, resulta tentador ir a refrescarse, incluso donde está prohibido nadar… Como en la isla de ocio de Vaires-Torcy, en Sena y Marne, donde un adolescente de 16 años perdió la vida en mediados de julio. Y ante él, diez días antes, una joven de su misma edad.

Si todos los grupos de edad se ven afectados, el calor no golpea de la misma manera a todas las clases sociales: cuanto más pobre eres, más vulnerable eres. Para las personas sin hogar, altas temperaturas “Hacer que las condiciones de supervivencia sean aún más complicadas de lo habitual”alarma a Bérangère Grisoni, presidenta del colectivo Les Morts de la Rue, quien añade que no utilizan los mismos medios que en caso de frío extremo.

El calor, que afecta más a determinadas actividades profesionales, también mata en el trabajo: la CGT ha contabilizado catorce muertes desde esta primavera. Entre ellos Daniel, de 19 años, que murió de hipertermia a finales de mayo, después de un largo día de trabajo en la estructura de una casa en Drôme.

Sobre todo, las olas de calor amplifican las desigualdades sociales debido a las condiciones de vivienda. “Se estima que tres cuartas partes de las muertes están relacionadas con la exposición al calor en el hogar”avanza Basile Chaix. Cuanto más precarios somos, más vivimos en tamices térmicos o bajo techos y menos medios tenemos para refrescarnos (aire acondicionado, acceso a espacios de refugio).

Así, a diferencia de 2003, el aumento de las muertes registradas en residencias de ancianos fue limitado este año, pero las muertes en el hogar se han disparado –al igual que, en menor grado, las registradas en los hospitales, donde ciertas muertes pueden ocurrir después de la exposición en el hogar. El médico de urgencias Anthony Chauvin testificó hace unos días en el plató de LCP:

“Vimos llegar a mucha gente viviendo bajo el techo. Recuperamos a pacientes que estaban a una temperatura de 43°C, en paro cardíaco. »

“Es una de las cosas que más me llamó la atención a finales de junio.continúa Maxime Rousselle. En algunos de los apartamentos que visité hacía un calor sofocante e insoportable. Era necesario a toda costa sacar a sus habitantes lo más rápido posible para aliviarlos. » Essonne, como toda Ile-de-France, es una de las zonas más afectadas (+81,2% de muertes). Una vulnerabilidad que se explica por su densidad y mineralidad.

Número diario de muertes por todas las causas por tipo de lugar de muerte, de 2024 al 2 de julio de 2026, Francia continental. SALUD PÚBLICA FRANCIA

Estimación no consolidada del exceso relativo de mortalidad por todas las causas, por departamento, durante el episodio de ola de calor del 17 de junio al 2 de julio. SALUD PÚBLICA FRANCIA

Las 5.000 muertes registradas a principios de junio ponen de relieve la inadecuación de los edificios para las temperaturas de hoy y de mañana y nuestra falta de preparación ante los impactos documentados del cambio climático. El “comodidad estival” sigue siendo impensable en nuestras políticas públicas, con muchas casas sin contraventanas. Incluso en los más recientes, con un diagnóstico de rendimiento energético (DPE) impecable, se puso primero el énfasis en la lucha contra la pérdida de energía en invierno, transformándolos en hornos en verano.

Una situación sobre la que el Alto Consejo Climático (HCC) expresó recientemente su preocupación. El organismo independiente pide en su informe anual que se integren en el DPE criterios de decencia vinculados a las altas temperaturas y que evolucionen las normas urbanísticas vinculadas a la protección del patrimonio, que hoy limitan la instalación de protección solar. Para Basile Chaix, hay urgencia: “Ante el calor, la primera política sanitaria es abordar la cuestión de la vivienda, que es el problema número uno. Si no se hace nada, lo que hoy es excepcional: 5.000 muertes durante una sola ola de calor, mañana será habitual”.