Verdadero-falso comienzo de Monique Barbut: la Ministra del Interior nunca habría sido tratada como la Ministra de Ecología

El 22 de julio de 2026, la octava ministra de Ecología de Emmanuel Macron en nueve años, Monique Barbut, anunció su dimisión en una nota de cinco páginas antes de retractarse tras una llamada telefónica desde el Elíseo. Nueva prueba del debilitamiento interminable del “superministerio” de Ecología creado en 2007: fragmentado, con varios ministros a la cabeza, separado de la administración de la energía, con operadores criticados, amenazados con recortes presupuestarios o incluso con la supresión, como la Oficina francesa de Biodiversidad (OFB) y la Agencia de Transición Ecológica (Ademe).

Tras perder varios arbitrajes y no poder influir en la redacción de la ley de emergencia agrícola, el Ministro de Transición Ecológica se retiró de los escaños de la Asamblea Nacional antes de intentar desaparecer por completo. Indignarse por los repetidos ataques contra este ministerio, recordar la importancia de sus misiones, cambiar de ministros… Ahora sabemos que todo esto no garantizará que la ecología ya no esté en la periferia sino en el centro de todas las decisiones tomadas por el Estado.

Como es más fácil criticar que proponer, aquí va una sugerencia. No es una varita mágica, sino una línea de pensamiento –que no tiene nada de original– para alimentar el debate público en el período previo a las próximas elecciones presidenciales: combinar ecología y seguridad, convencer a todos de que la ecología es una condición de nuestra seguridad.

Una primera observación: durante muchos años, la primera prioridad del Estado y de sus sucesivos líderes ha sido: la seguridad. Seguridad de los bienes y de las personas, seguridad del empleo, seguridad del poder adquisitivo, seguridad sanitaria y alimentaria, seguridad energética, defensa, refuerzo del personal de policía y gendarmería, soberanía… La seguridad está en todos los discursos políticos, en el centro de las preocupaciones de los ciudadanos según las encuestas y el ministro de mayor rango en el protocolo de gobierno es hoy el Ministro del Interior.

En un mundo marcado por la complejidad y la incertidumbre, la demanda de seguridad dirigida al Estado por muchos conciudadanos es particularmente fuerte y no hay duda de que el Ministro del Interior nunca habría sido tratado como acaba de serlo el Ministro de Ecología. Una demanda legítima de seguridad y lamentablemente explotada por los populistas.

Paradójicamente, en el debate político y mediático casi nunca se establece el vínculo entre ecología y seguridad, aunque la primera es la condición fundamental de la segunda. Sin ecología, la Tierra se recuperará, no la humanidad. Que habrá perdido no sólo su seguridad sino su existencia misma. Peor aún, las dos cuestiones a veces incluso se oponen porque, en particular, una sería de “izquierda” y la otra de “derecha”.

Peor aún: las cuestiones que son intrínsecamente ecológicas son tratadas por la política como… cuestiones de seguridad. sentido estricto. Un ejemplo entre muchos otros: el 16 de julio, el presidente de la República fue a Fontainebleau mientras el bosque ardía alrededor de la ciudad. En su intervención in situ, citó y agradeció al ministro del Interior y al prefecto. Ni el Ministro de Transición Ecológica

Su declaración nunca hace referencia al cambio climático, que sin embargo tiene el efecto de intensificar y aumentar el número de episodios de sequía, olas de calor e incendios. Su declaración reduce la cuestión a una cuestión de seguridad de bienes y personas que es, sin duda, fundamental, pero que también debería tratarse como una cuestión de seguridad medioambiental. Porque si el pirómano enciende la mecha, el cambio climático le proporciona el combustible que crea estos gigantescos incendios.

Sin duda, combatir incendios requiere identificar y procesar a los infractores y aumentar el personal de seguridad civil y los recursos de Canadair. Pero esto también requiere reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero. Por lo tanto, asociar seguridad y ecología en el discurso político y mediático es de nuestro interés colectivo. Y en interés del Ministerio de Ecología.

Es hora de recordar que la OFB es en realidad una policía medioambiental, que la producción de energías renovables contribuye a la seguridad de nuestro suministro energético, que la lucha contra la moda rápida contribuye a la seguridad de los puestos de trabajo en nuestra industria textil, que la lucha contra los alimentos ultraprocesados ​​y la destrucción de especies protegidas contribuye a la seguridad alimentaria, que la lucha contra la cementación de los suelos contribuye a la seguridad de las casas afectadas por las inundaciones, etc.

El Ministerio de Transición Ecológica es también un importante ministerio de seguridad. Mientras se le perciba como protector de un entorno que nos rodea, exterior a nosotros y, en última instancia, un poco extraño, el Ministerio de Ecología y sus sucesivos dirigentes seguirán siendo despreciados.

EXPRESO ORGÁNICO

Arnaud Gossé Es abogado, especialista en derecho ambiental y profesor asociado en la Universidad de París-I-Panthéon-Sorbonne.