TotalEnergies duplica sus beneficios impulsada por la guerra en Oriente Medio y hace temblar a la izquierda

“ Aprovechadores de la crisis “, ” bote »… En las filas de la izquierda, el enfado no disminuye tras la publicación, este jueves 23 de julio, de los resultados del segundo trimestre de TotalEnergies. El grupo energético duplicó sus beneficios hasta 5,4 mil millones de dólares, frente a los 2,7 mil millones del año anterior.

Un resultado impulsado por los elevados precios de los hidrocarburos vinculados al conflicto en Oriente Medio y, en particular, a la guerra en Irán. La portavoz Maud Bregeon aseguró en RMC-BFMTV que se negaría ” siempre ” para entrar en ataque total, mientras afirma entender “las preguntas” de los franceses sobre el alcance de estos beneficios. El que recibirá a refinadores y distribuidores la próxima semana también estimó que “Es una suerte tener en Francia una importante empresa energética mundial capaz de garantizar el suministro a los franceses”.

Un sonido opuesto al de los electos de izquierda: desde el LFI hasta los ecologistas pasando por el PS, los dirigentes denunciaron el botín de TotalEnergies. Apuntando a la “beneficiarios de la guerra”el jefe de los socialistas Olivier Faure criticó a los accionistas que “Ya hemos recibido un segundo dividendo a cuenta. »

“Si bien los precios del combustible vuelven a subir, es un premio gordo para TotalEnergies y los gigantes petroleros”, publicado en X el coordinador nacional de La Francia Insumisa, Manuel Bompard. El coordinador de Francia Insumisa recordó la medida reclamada por su movimiento desde hace varios meses: “Para poner fin a esta injusticia y proteger a la gente, bloquear los precios del combustible es la solución. »

Su colega Éric Coquerel, diputado del LFI por Seine-Saint-Denis, se burló en X: “¿La medida de marketing de 1,99 €/l? Ahora limitada a los fines de semana y a algunas estaciones. Los accionistas estarán mejor atendidos que los automovilistas”.

Por último, en BlueSky, la diputada ecologista Sandrine Rousseau, “No puedo esperar a que (TotalEnergies, nota del editor) suban fuertes impuestos” recordando que esto era parte del “Razones vitales por las que la izquierda debe ganar” durante las elecciones presidenciales del próximo año.

No es la primera vez que los resultados de TotalEnergies molestan a una parte de la clase política. A principios de año, la compañía de petróleo y gas ya había visto crecer la polémica sobre su “súper ganancias”. El pasado mes de abril, una investigación del Financial Times reveló cómo el grupo había adquirido, al inicio del conflicto en marzo, 77 buques de carga de petróleo crudo producido en los Emiratos Árabes Unidos y Omán. Lo suficiente para escapar del bloqueo del Estrecho de Ormuz, ya en este momento, pero también, según la investigación, para lograr ganancias de casi mil millones de dólares.

En cualquier caso, no hay consenso dentro del gobierno sobre el tema de gravar estos “superbeneficios”. Maud Bregeon recordó en RMC-BFMTV su oposición a tal medida.