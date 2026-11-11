“Muy lamentable”: ¿a qué se debe esta polémica por las conmemoraciones del 11 de noviembre que escandaliza al gobierno?

Una polémica crece este 11 de noviembre en torno a las conmemoraciones del Armisticio firmado en 1918. Los sindicatos de la Educación Nacional denuncian un “militarización” de escuela y un riesgo de explotación política, después de que una circular, publicada a principios de julio, estableciera una ceremonia anual “de homenaje a todos los que murieron por Francia” para estudiantes desde CM1 hasta Terminale alrededor del 11 de noviembre, en el que podrían participar funcionarios electos o militares.

Mientras que las cuestiones de defensa y ayuda a Ucrania agitan especialmente la campaña presidencial, el gobierno condenó el 11 de noviembre las críticas de “militarización” chisme. A “Polémica muy lamentable”por la Ministra Delegada para las Fuerzas Armadas y Asuntos de los Veteranos Alice Rufo, y “total falta de respeto” hacia la memoria de los soldados que murieron por Francia, añadió la ministra de las Fuerzas Armadas, Catherine Vautrin.

Catherine Vautrin recordó así en CNews que “la escuela es un compartir memoria, un lugar donde aprendemos ciudadanía”. Lejos de ser una instrumentalización, el 11 de noviembre es una “momento de pertenencia colectiva” con ex militares que vienen a compartir sus testimonios según ella. “Es magnífico y permite a estos estudiantes trabajar en temas fantásticos”argumentó, citando en particular a las mujeres de la resistencia o a los fusileros senegaleses.

Un argumento refutado por la SNES-FSU, que publicó un comunicado de prensa el 9 de noviembre para “rechazar el reclutamiento”y diferenciar ” historia “ Y ” memoria “. Según ellos, “los recuerdos son plurales y subjetivos, al igual que los individuos y grupos que conforman nuestra sociedad”Cuando “La historia es una ciencia, basada en el análisis crítico de las fuentes, cuyo objetivo es establecer un conocimiento objetivo del pasado. » Una forma de criticar la falta de “Diversidad de recuerdos de la Primera Guerra Mundial” promovido por el gobierno. Señalando “un contexto en el que el nacionalismo y el militarismo se vuelven comunes a escala internacional”la SNES-FSU “Pide expresamente al Ministerio que retire la circular y la guía” y “pide al personal que rechace cualquier intento de intrusión por parte de las autoridades locales y/o de la institución militar, incluso mediante huelga para boicotear este evento”.

Los sindicatos del Sur y Solidaridad abundan: también castigan “un condicionamiento de las mentes para el esfuerzo bélico (y) el reclutamiento de cuerpos uniformados”, piden a sus colegas en un comunicado de prensa conjunto que “expresar su negativa a participar mediante mociones que serán adoptadas por el consejo escolar o la junta directiva escolar” o incluso a “declarar una contraasamblea local”. El sindicato de dirigentes escolares ID-FO añade, negándose a ser “funcionarios responsables de ejecutar un protocolo. » La asociación de profesores de historia y geografía, por su parte, recomienda estar atentos a “clima escolar” y rechazar “Cualquier presencia de representantes políticos, a pocos meses de una elección presidencial, ya es un factor de tensión”.

Si bien la ceremonia debe organizarse en los cuatro días anteriores o posteriores al 11 de noviembre, el Ministro de Educación Nacional, Edouard Geffray, aseguró el 10 de noviembre en BFMTV/RMC que no había tenido “No hay eco de momentos de tensión o de rechazo sobre el terreno en este momento”. Mencionó su participación en una ceremonia la noche del día 9. “con universitarios de París, que se emocionaron mucho y entendieron lo que era ser una Nación”. “La Concordia Civil exige la apropiación de su historia”, sostuvo además, “pasa por el reconocimiento de la paz y pasa por el conocimiento del precio de la paz. »

Sin embargo, se sintieron tensiones en el debate político. El republicano Bruno Retailleau, candidato presidencial, repitió el 3 de noviembre en BFM que “El 11 de noviembre debe conmemorarse en todos los establecimientos educativos, sin excepción”llegando incluso a agregar el 10 de noviembre en sus redes que “los sindicatos (que) han tomado demasiado poder en la Educación Nacional”.