El manifiesto de Cluny: “¡Para que el siglo XXI no sea un siglo de crímenes de la humanidad contra la vida!”

“Para que nuestras vidas no queden clasificadas sin seguimiento”, “Paraíso para algunos, ni rábano para otros”, “Vuestros yates encallarán en nuestras costas”, “Estamos preparados para un mundo mejor” ; En estos carteles, reunidos en pocas palabras, leemos las fuentes esenciales del resentimiento, la ira y el miedo: una vida cotidiana agobiada por las desigualdades sociales, la precariedad económica, el racismo ambiental, el acceso desigual a un medio ambiente hermoso y saludable y un futuro oscurecido por las amenazas de guerra, el cambio climático y las opciones presupuestarias de los sucesivos gobiernos.

“¿Quieres el planeta azul o bien cocido?» En cuanto a los manifestantes de octubre, para nosotros, los ciudadanos reunidos en Cluny, la ecología debe estar en el centro: separar lo que es esencial y lo que no lo es, ofrecer perspectivas de futuro, teniendo en cuenta, más allá del poder adquisitivo, una “vida mejor”. Esta vida mejor también debe pensarse desde las “periferias”: barrios obreros, zonas rurales, ultramar. Y de la vida cotidiana: el trabajo, la alimentación, la movilidad, el entorno y los paisajes inmediatos, el acceso al agua, la vivienda, etc. Es este nuevo contrato ecológico y social el que debemos construir juntos.

Comprometidos con la vida comunitaria, las empresas y el trabajo, la economía social y solidaria, los cuidados, la agricultura, la formación y la investigación, la acción pública local, la cultura y la creación, los medios de comunicación libres, trabajamos a favor de nuevas formas de vida, menos consumistas, más responsables y más solidarias. Cuando se impulsan a escala de nuestros pueblos y barrios, nuestras movilizaciones y nuestros logros son fuentes de profunda satisfacción colectiva, contribuyen a la convivencia y a la vitalidad de la democracia local, son creativos, generosos y traen esperanza.

Invitamos a todos aquellos para quienes la vida es valiosa y creen en la democracia y el Estado de derecho a formar una alianza, a nivel de su territorio, para desencadenar los profundos cambios de trayectoria que son urgentemente necesarios.

La acción pública a nivel nacional, europeo y global no está a la altura del desafío. Mientras Europa se ve particularmente afectada por el cambio climático, mientras en Francia las generaciones jóvenes expresan su rebelión y desesperación ante la ausencia de un futuro, mientras se acercan plazos democráticos cruciales… ¡nuestros líderes miran hacia otra parte! El vínculo es claro entre la insuficiente acción pública a favor de los vivos, la desesperación de los barrios y las zonas rurales y el resurgimiento de viejas y violentas formas de cuestionar el conocimiento científico, la libertad de pensamiento y expresión y los derechos fundamentales.

¡Invitamos a los partidos y a todos los componentes del arco democrático a centrarse en lo esencial, a nivel francés y europeo, a favor de la vida! Así como también contar con la acción de la sociedad civil organizada a favor de la ecología y el clima. Los estilos de vida y los patrones de consumo no podrán evolucionar lo suficientemente rápido si nuestras iniciativas locales en todas estas áreas no van acompañadas de inversiones masivas en servicios accesibles para todos y una revisión hacia una fiscalidad más justa, para lograr una reducción drástica de las emisiones de gases de efecto invernadero y el impacto de las actividades humanas en los ecosistemas. Estos objetivos requieren que impulsemos la iniciativa de los vecinos en torno a la gestión de bienes comunes y que fortalezcamos los procesos democráticos.

Es ahora cuando debemos actuar, para que el día 21mi ¡Este siglo no se convierta, para las generaciones futuras, en un crimen de la humanidad contra la vida!

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