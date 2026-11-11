“500 días de más”: el periodista Christophe Gleizes sigue detenido en Argelia

500 días de detención. El periodista francés Christophe Gleizes sigue encarcelado en Argelia, un año y medio después de su condena. Sus familiares, angustiados, siguen esperando su liberación a través de medidas diplomáticas, mientras está previsto un partido de solidaridad para el miércoles 11 de noviembre.

“Nos dijeron que el presidente Tebboune no podía indultarlo mientras se estaba llevando a cabo un procedimiento. Pero hicimos todo como estaba previsto y nada se mueve”también expresó su preocupación sobre France Inter el miércoles por la mañana, pidiendo una “Diplomacia más ofensiva”.

El único periodista francés actualmente detenido en el extranjero, el periodista de 37 años, colaborador de la revista So Foot, fue detenido en mayo de 2024 en el marco de un reportaje sobre el club de fútbol Jeunesse sportif de Kabylie (JSK) y luego puesto bajo supervisión judicial. Está encarcelado desde junio de 2025, tras su condena a siete años de prisión por apología del terrorismo. La justicia argelina, en particular, le acusa de entrevistarse con personalidades vinculadas al Movimiento por la Autodeterminación de Cabilia, organización clasificada como terrorista por Argel, recuerda “Le Monde”. La sentencia, que se produjo en medio de una crisis diplomática entre Francia y Argelia, fue confirmada en apelación a principios de diciembre, mientras sus abogados y RSF denunciaban un caso ” vacío “.

Desde entonces, los partidarios de Christophe Gleizes confían en un indulto presidencial del presidente argelino, Abdelmadjid Tebboune. Los abogados del periodista retiraron su recurso para que se concediera este indulto. Pero esto aún no se ha pronunciado. Su hermano Maxime, que habló en RTL el miércoles por la mañana, describió las dificultades del gobierno francés para obtener “un vínculo eficaz con el gobierno argelino”evocando pistas “Se cayó un poco al agua”.

Al dar noticias de su hermano, aseguró que “Estoy bien, él mantiene el ánimo alto” a pesar del dolor de muelas tras la extracción de una corona. Christophe Gleizes lee, juega al ajedrez con sus compañeros de prisión y trata de aguantar a pesar de las pocas visitas, explica. Maxime Gleizes llamó al aire al presidente argelino, explicándole que “Christophe no se merece esto”: “Entiendo que usted tenga aversiones hacia el gobierno francés, pero el problema es que hay víctimas colaterales, en particular mi familia y también otras personas”dijo, llamando “a una oleada de humanidad y de corazón” Y “a un mensaje de apertura”.

En la prisión de Koléa, el periodista recibió una carta de su abuela, Georgette Belle, de 102 años, que también habló en “la Dépêche du Midi”. “Me gustaría ver a Christophe antes de morir, pero estoy muy cansado. A la edad que tengo, sé que mis días están contados, no tengo esperanzas de volver a verlo. Se necesitaría un milagro. Sólo hay milagros en Lourdes. Y de nuevo, ella cree.

El cardenal Jean-Paul Vesco, arzobispo de Argel que lo visita una vez al mes, describió por su parte al “Parisien” un hombre resistente, capaz de aprovechar “recursos enormes”OMS “lee mucho” y se lleva bien con sus compañeros de prisión.

Después de las muestras de solidaridad expresadas durante el Mundial de 2026 y la ceremonia del Balón de Oro a finales de octubre, más de cuarenta empresas de periodistas, incluida la de “New Obs”, reafirmaron su apoyo al periodista, en un artículo publicado el martes por la noche en Libération. “Desde hace 500 días está separado de su familia, impedido de ejercer su profesión y privado de una libertad fundamental: la de informar”escriben los firmantes.

Para el miércoles por la noche está previsto un partido de solidaridad, organizado por RSF con la ciudad de París y cerrado al público, para pedir la liberación del periodista. Se esperan unas cuarenta personalidades, entre ellas los ex internacionales Robert Pirès y Vikash Dhorasoo, el alcalde de París Emmanuel Grégoire, el actor Denis Podalydès, el cantante Asfar Shamsi, los periodistas Hervé Mathoux, Florence Aubenas, Élise Lucet y Edwy Plenel. El partido será retransmitido por TV5MONDE así como por los canales YouTube de RSF, la Federación Francesa de Fútbol y L’Équipe. “El lugar de Christophe Gleizes está en las gradas de prensa del estadio, no en la cárcel”recordó Thibaut Bruttin, director general de RSF, en un comunicado de prensa el martes.