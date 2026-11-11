Huelga del 10 de noviembre: revive esta jornada de movilización en Educación Nacional

• El descontento continúa sin disminuir. Un intersindical de la educación, que agrupa a los sindicatos de estudiantes de secundaria (USL), estudiantes (Unef, Unef, Fage, Federación de Sindicatos de Estudiantes), así como a profesores y personal (FSU, FO, CGT, SUD), convoca una jornada de huelga y manifestación para este martes 10 de noviembre, un día después de una reunión en Matignon sobre la reforma del Parcoursup, que ha llegado a su fin.

• Gran parte de las organizaciones de secundaria y de estudiantes, así como del intersindical de la educación, abandonaron esta primera reunión, denunciando en particular la presencia de representantes de la extrema derecha y de los empresarios.

• La intersindical no esperó el resultado de esta conferencia social para convocar a la movilización. En el lado de la escuela secundaria y los estudiantes, “las primeras respuestas” hechas por el gobierno sobre puestos, recursos, edificios escolares o acceso a la educación superior ya estaban “insuficiente”. “El equilibrio de poder está de nuestro lado, debemos continuar. No digo que tengamos victorias, pero sí que estamos aguantando”.estimó el lunes por la noche Ryad Rani, presidente del Sindicato de Escuelas Secundarias (USL).

• Lado personal de la Educación y la educación superior, “la exclusión del servicio público, y por tanto de la Educación Nacional, la educación superior y la investigación, de las discusiones sobre salarios y poder adquisitivo” de la conferencia convocada por el Primer Ministro “confirma el desprecio de este gobierno”opina también la intersindical.

• Están previstas manifestaciones en la mayoría de las principales ciudades de Francia. En París, una procesión saldrá a las 14.00 horas. desde el Panteón hacia la Place d’Italie. Después de la prohibición de su manifestación inicialmente prevista para salir de la Bastilla, Interfac Île-de-France, que se presenta como la asamblea general de estudiantes de las facultades de Ile-de-France, decidió unirse a este desfile para “mantenernos unidos”según uno de sus miembros, Coppélia Moreau.

• La número uno de la CGT, Sophie Binet, llamó el lunes, al final de la conferencia social de Matignon, “todos los empleados, jubilados, jóvenes” hacer del 17 de noviembre un nuevo gran día de huelga y manifestación.

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