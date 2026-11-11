Huelgas y manifestaciones: Educación nacional, “chalecos amarillos”, 17 de noviembre… Las próximas movilizaciones

Medidas que no son apelables. Al final del “conferencia social” organizado el lunes 9 de noviembre por Sébastien Lecornu, Se han hecho anuncios como la subida del salario mínimo hasta los 1.502 euros netos o la subida hasta los 10.000 euros del techo de exención fiscal por horas extras. Pero no lo suficiente para satisfacer a las organizaciones sindicales. “El gobierno sólo ha anunciado migajas”tiene estimó Sophie Binet, secretaria general de la CGT presente en la reunión. La CFDT juzgó “insuficiente”también, el aumento del salario mínimo.

También invitados a Matignon el lunes, una gran parte de las organizaciones de secundaria y de estudiantes, así como del intersindical de la educación, abandonaron la primera reunión del comité de reforma del Parcoursup, denunciando en particular la presencia de representantes de la extrema derecha y de la patronal. Por tanto, la movilización continúa. Resumen de próximas fechas.

Sin esperar el resultado de la conferencia social, numerosos sindicatos de estudiantes de secundaria, estudiantes y profesores convocaron en un comunicado de prensa difundido el sábado, con motivo de una nueva jornada de movilización y huelga, este martes 10 de noviembre, en toda Francia. “El movimiento social está en una posición de fuerza, el gobierno está en una posición de debilidad y está empezando a retroceder. ¡Ahora es el momento de amplificar la movilización y seguir presionando al gobierno! (…) Nuestro sector es la punta de lanza de un movimiento histórico”, escriben juntos en un texto publicado en el sitio web de Snes-FSU.

Además de las exigencias relativas a las condiciones de escolarización, la intersindical insta al jefe de Gobierno a descongelar el punto del índice de la función pública, congelado desde el 1 de julio de 2023, en un contexto de inflación (+3,4% en octubre de 2026) y de caída del poder adquisitivo de los hogares. Además, las organizaciones sindicales desean obtener la creación de 15.000 puestos permanentes en educación.

Según el Ministerio de Educación Nacional, 49 centros de secundaria de los 3.700 que hay en Francia, es decir el 1,3%, fueron bloqueados esta mañana a las 9:30 horas.

En su lucha contra “coste de vida”, La Coordinación de “Chalecos Amarillos” convocó a nuevas concentraciones para el sábado 14 de noviembre, y a esta altura son 70 en todo el territorio nacional. También están previstos algunos eventos para el domingo 15 de noviembre.

Además, los “chalecos amarillos” están planeando una “acción espectacular” 21 de noviembre “para el cumpleaños” de su movimiento nacido en 2018, según su abogado.

Insatisfecha con los anuncios realizados durante la “conferencia social”, Sophie Binet, secretaria general de la CGT, invitó “todos los empleados, jubilados y jóvenes” hacer del 17 de noviembre un nuevo gran día de huelga y manifestación. “Mientras los salarios no aumenten, mientras no tengamos una respuesta a nuestras demandas, la movilización continuará. Ahora deben comenzar negociaciones en todas partes. Deben conducir a aumentos salariales”declaró Sophie Binet.