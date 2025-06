Municipal en Nueva York: ¿Quién es Zohran Mamdani, el socialista que ganó las primarias demócratas para sorpresa de todos?

Por

El candidato del ala izquierda del Partido Demócrata, el socialista Zohran Mamdani, ganó la primaria para las elecciones a Nueva York el martes 24 de junio como puede ver En nuestro video en la parte superior del artículo. Un sentimiento en su campamento después de una campaña contra la vida costosa y la promesa de gravar los altos ingresos.





“Me siento honrado de ser su candidato demócrata para el Ayuntamiento de Nueva York”dijo el ganador de sus partidarios en su feudo de Queens, un distrito popular de la metrópoli de la costa este, un bastión demócrata.





Esta sorpresa victoria se produce cuando Donald Trump se dirige regularmente a estas grandes ciudades, dirigida según él por él. “Demócratas de extrema izquierda” tiene “El espíritu enfermo”y aunque el Partido Demócrata no tiene un líder posicionado como el oponente número uno del presidente estadounidense.









“Esta noche no fue nuestra noche … él (Zohran Mamdani) ganado “admitió, una sonrisa tensa, su rival, el ex gobernador Andrew Cuomo, frente a sus seguidores, mientras que el conteo de los votos aún no estaba completamente terminado. Con casi el 95 % de los boletines despojados, o casi un millón, Zohran Mamdani lidera la carrera a la cabeza con más del 43 % de los votos, contra el 36 % para Andrew Cuomo.





Sustituya la brecha con sus competidores





Esta victoria en cuestión es un sentimiento en el campo democrático. Zohran Mamdani, elegido local de 33 años, que afirma ser “Progresivo y musulmán”atrapado hasta 30 puntos en las encuestas sobre el ex gobernador (2011-2021), más centrista, para terminar a la cabeza.





Todavía no se han realizado juegos en esta elección en el complejo sistema de votación, donde los votantes fueron llamados a clasificar a cinco candidatos en orden de preferencia. Como ningún candidato excede el 50 % de los votos el martes por la noche, el recuento continuará en una semana para contar el segundo, tercero y después de la elección hasta nombrar a un ganador.









Pero la ventaja de Zohran Mamdani, que encarna el ala más izquierda de su partido, es sustancial. Varios otros candidatos, incluido el tercero, Brad Lander, pidieron a sus votantes que lo clasifiquen alto para bloquear a Andrew Cuomo.





Autobuses gratis, guarderías y congelación para alquileres regulados





El funcionario electo del Popular District of Queens ha llevado a cabo una campaña viral en las redes sociales y despertó el entusiasmo de un ejército de jóvenes voluntarios en el terreno para amplificar sus promesas contra la vida costosa, incluidos los autobuses libres, las guarderías y la congelación de alquileres regulados, medidas que intenta financiar mediante impuestos sobre los ingresos más altos.





Este nativo de Uganda con orígenes indios fue apoyado por figuras de izquierda como Bernie Sanders y la elegió para la Cámara de Representantes de Nueva York Alexandria Ocasio-Cortez. “Felicitaciones a Zohran Mamdani y sus miles de simpatizantes por su extraordinaria campaña. Te enfrentaste al establecimiento político, económico y mediático y lo superas. Todo lo que tienes que hacer es ganar las elecciones generales”dijo Bernie Sanders en X.









” Los multimillonarios y los cabilderos han vertido millones contra usted y contra nuestro sistema de finanzas públicas. Y ganaste », Agregue Alexandria Ocasio-Cortez, también en X.









“Zohran Mamdani es demasiado extremo para una ciudad ya al límite”reaccionó al candidato republicano Curtis Sliwa. “El tiempo no está en política radical. Es hora de adoptar un liderazgo real”agregó.





“Un referéndum para el Partido Demócrata”





Durante la campaña, Andrew Cuomo lo atacó en su inexperiencia, el ex gobernador del estado de Nueva York se presentó como el único capaz de enfrentarse al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y sus políticas hostiles contra ciudades o demócratas.





Pero uno de los temas fuertes de la campaña en la megalópolis de 8,5 millones de habitantes fue el costo de vida. “El primer problema es que Nueva York es asequible”resumido, justo después de deslizar su boletín en una estación de votación en Brooklyn, Eamon Harkin, un DJ de 48 años.









“La ciudad se ha vuelto muy costosa. Muchas clases populares y medianas ya no pueden permitirse vivir aquí, y esto contribuye a una crisis de salud mental y sin hogar. Para mí, este es el problema número uno”agregó mientras caminaba, sudando debajo de su camiseta sin mangas, mientras el Heat alcanzó récords en Nueva York el martes.





Para Nicholas Zantal, anunciante y votante de 31 años en Brookyln, esta primaria es “Un referéndum para el Partido Demócrata” :: “O nos inclinamos por un candidato centrista (Andrew Cuomo)que pertenece a una generación diferente, para un partido más joven, ambicioso e idealista “él explicó.





Andrew Cuomo y Eric Adams, candidatos independientes?





Una victoria en la primaria ofrece un estado favorito para Zohran Mamdani durante las elecciones al Ayuntamiento de Nueva York en noviembre, siendo la ciudad un bastión democrático. Los republicanos no dirigieron la ciudad hasta doce años durante los últimos cincuenta años, Giuliani, entre 1994 y 2001, luego el ex demócrata Michael Bloomberg entre 2002 y 2013 (aprobó independientemente en 2007, luego nuevamente demócrata).









Pero Andrew Cuomo no podría haber dicho su última palabra. El ex gobernador, que intentó su regreso a la política cuatro años después de su renuncia en medio de un escándalo de acoso sexual, no excluye presentarse como un candidato independiente.





El actual alcalde demócrata, Eric Adams, ha renunciado a las primarias. También tiene la intención de parecer independiente, pero sufre una imagen calamitosa, acusado de comprometerse con la administración Trump a cambio del entierro de enjuiciamiento para la corrupción. Mérito de Nueva York “Un orgulloso alcalde para presentarse de acuerdo con su evaluación, no (…) Un alcalde que no tiene balance. Nos merecemos un alcalde que continúe reduciendo el crimen, para apoyar a nuestra policía, a luchar contra el antisemitismo “reaccionó después de la victoria de Zohran Mamdani.