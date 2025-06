57 departamentos de alerta de naranja después de una semana de ola de calor

Por

El nuevo Obs con AFP Publicado en



25 de junio de 2025 a las 9:13 p.m.

Tiempo de lectura: 2 min.

Météo Francia provocó estos niveles de alerta sobre la población “teniendo en cuenta el riesgo de fenómenos violentos, una consecuencia del pico de calor que hizo que 35 ° C excediera en grandes regiones de metrópolis el miércoles.





Cincuenta y siete departamentos son este miércoles 25 de junio en alerta de naranja por tormentas eléctricas el séptimo día de una ola de calor nacional temprana donde se cruzó nuevamente la marca de 40 ° C, anunció Météo France que proporciona fenómenos “Violento en un eje central muy grande del país”.









Además del Rhône e Isère en la alerta de naranja para las ondas de calor (otros 36 departamentos se colocan en una alerta amarilla de la onda de calor), 57 departamentos se colocan en vigilancia naranja para tormentas eléctricas (24 en vigilancia amarilla) en una amplia línea que cruza Francia de norte a sur.





Météo Francia provocó estos niveles de alerta de población “Dado el riesgo de fenómenos violentos asociados (granizo, ráfagas, fuertes lluvias y alta actividad eléctrica)”consecuencia del pico de calor que hizo que los 35 ° C excedieron el miércoles en grandes regiones de la metrópoli.





Número de vuelos reducidos en un 20 %





El cuerpo de pronóstico anticipa las lluvias pesadas (30 a 50 mm en una o dos horas), caídas de granizo de tamaño mediano a grande (hasta dos a cinco cm, o incluso más), y ráfagas que pueden exceder los 100 km/h, “Posiblemente 100/120 km/h o localmente más”.









En anticipación, todas las líneas de tren de Auverne se han cerrado desde las 4:00 p.m. y una sección transiliana también debe estar en el noroeste de París, entre Gisors y Pontoise, a partir de las 9:00 p.m. Las interrupciones también se planifican en varias regiones, desde Occitania hasta Normandía, durante la totalidad de la noche.





En el aeropuerto parisino de Orly, el número de vuelos se redujo en un 20 % a solicitud de la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) para aumentar los márgenes de seguridad entre los aviones desde las 4 p.m. Hasta las 11:30 p.m., aprendimos del regulador aéreo.





“Fuertes lluvias” y “granizo”





El evento comenzó al final de la tarde en el suroeste y el centro del este del país. Météo Francia señaló, en los Landes, “Ráfagas a 95 km/h en biscarrosse” Alrededor de las 5:00 p.m. y “Desde el gran granizo hasta Peyrehorade alrededor de las 4:00 p.m.”.









Las tormentas eléctricas deben cambiar “Hacia el este” y preocupación “Más bien por la noche la cuenca de París luego el norte y el noreste del país”advierte el observatorio. Las tormentas eléctricas se desvanecerán “Durante la noche de miércoles a jueves evacuando por las fronteras del norte y el noreste”.





La vigilancia de la tormenta de la tormenta naranja se levantará a la medianoche para 50 departamentos. Pero otros siete permanecerán en este nivel de alerta hasta las 3:00 a.m.: Ardennes, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Nord, Pas-de-Calais y Vosges.





Météo France está esperando “Una caída notable en las temperaturas el jueves, después de este episodio de pluvio-stormy”. “El calor fuerte ya no se preocupará como el borde mediterráneo”especifica la organización.





Pico abrasador





Este miércoles, la barra simbólica de 40 ° C fue excedida en varias ciudades de los Pyrénées-Orientales y se cepilló en Clermont-Ferrand (39.8 ° C). El 40 ° C ya había sido alcanzado el martes en Hérault, por primera vez del año en Francia.









“La noche siguiente, debería seguir siendo muy caliente. Los mínimos del jueves por la mañana seguirán siendo tropical, de la orden de 20 a 22 ° C en las aglomeraciones de Lyon y Grenoble”sinónimo de dificultades difíciles de sueño y recuperación para las organizaciones sujetas a olas de calor.





Sin embargo, “Se espera una caída muy significativa en los máximos” El jueves, “Con un regreso a temperaturas cercanas a 30 ° C”agrega el cuerpo.





Francia ha sido cruzada desde el 19 de junio por su ola 50 de calor nacional desde 1947, la mitad de los cuales se sufrieron en el siglo XXI, como consecuencia del calentamiento global que aumenta la intensidad y la frecuencia de las ondas de calor.