Elecciones legislativas en Israel: Trump debilita a Netanyahu al obligar a detener los combates

A pocos meses de las elecciones legislativas en Israel, previstas para el otoño, y Mientras Estados Unidos e Irán anuncian un acuerdo para poner fin a la guerra que dura tres meses y medio, aumenta la tensión entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. El origen de la discordia entre los dos hombres: los bombardeos israelíes en el Líbano, que han puesto en peligro repetidamente las negociaciones entre Estados Unidos e Irán. El domingo 14 de junio, pocas horas antes de la conclusión de un acuerdo preliminar de paz entre los dos países beligerantes, que deberá firmarse oficialmente el viernes 19 de junio en Suiza, Israel ataca Beirut, provocando la ira del presidente estadounidense hacia el Primer Ministro israelí. “¿Por qué Bibi? (apodo de Benjamín Netanyahu) ¿Tenía que lanzar un maldito ataque? Estaba furioso. Se lo hice saber. No tiene ningún puto juicio”.lanzó Donald Trump al medio Axios.

El 2 de junio, durante una llamada telefónica, el inquilino de la Casa Blanca ya había criticado a Netanyahu, descontento porque el Estado judío había decidido intensificar sus operaciones en el sur del Líbano, en plenas negociaciones de alto el fuego. “Estás completamente loco. Estarías en prisión sin mí. Yo…