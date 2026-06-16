Gesto supremacista, capricho trumpista, Francia en guardia: el boletín de Trump sobre el Mundial

¡Ya es la sexta jornada del Mundial de 2026 y por fin Francia sale al campo! Después de burlarnos de Alemania, que le quitó un gol a Curazao, de España, que no logró deshacerse de Cabo Verde, o de Bélgica, que empató contra Egipto, nosotros (la afición tricolor) esperamos que los blues sean mejores contra Senegal. En toda amistad con los seguidores senegaleses, injustamente privados por Donald Trump de visas para venir a Estados Unidos.

La selección iraní, por su parte, logró venir a Los Ángeles para disputar el lunes su primer partido contra Nueva Zelanda. Resultado: 2-2, pitado del himno y manifestaciones de opositores a la República Islámica. Si bien se suponía que pasaría la noche en los Estados Unidos, la delegación finalmente se vio obligada a abandonar suelo estadounidense después del partido para regresar a su campamento base en México. Aquí está la información principal para recordar de las últimas 24 horas.

“No es asunto tuyo.” Cuando se le preguntó sobre los silbidos durante el himno iraní, Ramin Rezaian desestimó la pregunta. “Si hay algún problema entre nosotros, es asunto nuestro”respondió secamente, pero cortésmente, el primer goleador del Team Melli contra Nueva Zelanda. El partido estuvo marcado por las protestas de un centenar de opositores al régimen islámico que entraron en el estadio de Los Ángeles. Negarse a apoyar “el equipo de los mulás”varios simpatizantes sacaron banderas anteriores a la revolución de 1979. Y esto a pesar de las normas de la FIFA que prohíben los carteles políticos.

Poco habladora en el plano político, la delegación iraní se tomó el tiempo para quejarse de sus condiciones de acogida. “Somos el equipo más maltratado”expresó el entrenador Amir Ghalenoei. El capitán del equipo Mehdi Taremi se lamentó “un desastre logístico” debido al aumento de viajes redondos entre Tijuana y Estados Unidos: “Estamos cansados ​​de esta situación, hemos tenido muchos problemas en los últimos meses, sólo queremos paz, alegría… Estos son los lemas de la FIFA, ¿verdad?»

A las 21 horas, en East Rutherford, cerca de Nueva York, Francia comienza su Mundial contra Senegal. Un primer partido difícil contra el ganador de la Copa Africana de Naciones 2025, antes de perder el trofeo en la alfombra verde ante los marroquíes (se interpuso recurso de apelación ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo). “No sería una sorpresa que ganáramos a Francia”presumió el seleccionador de Senegal, Pape Thiaw, en rueda de prensa. Por el contrario, Didier Deschamps cedió la condición de favorito a España y N’Golo Kanté se mostró cauteloso. “Nuestro principal adversario somos nosotros mismos”advirtió “El chico seguro de Dédé”.

Si el clima debería ser suave (entre 21 y 26 grados), Donald Trump no lo ha sido con los senegaleses. El país de África occidental es de hecho una de las naciones cuyos seguidores no han obtenido visas de turista debido a las estrictas restricciones migratorias impuestas por Estados Unidos. “Es lamentable”comentó el secretario general de la Federación Senegalesa de Fútbol, ​​Abdoulaye Sow, precisando que “Muchos africanos querían venir a apoyar a su equipo”. Una desventaja injusta respecto a otros países, particularmente europeos, que podría tener un impacto deportivo. ¿No está el público calificado como “duodécimo hombre” ?

Desinteresado por el Mundial que se celebra en su país, Donald Trump ya prepara el final de la competición. El presidente estadounidense desea entregar el trofeo del Mundial al capitán del equipo ganador, según informa la radio británica Talksport. Siempre dispuesta a ceder ante las exigencias del golfista multimillonario, la FIFA no vería ningún problema e incluso le daría la opción de permanecer o no con los jugadores cuando se levante el trofeo. No importa que el protocolo habitual exija que la copa permanezca sobre una base antes de ser llevada al podio por un jugador. La FIFA ya se había aplastado en julio de 2025: el autor de sus líneas, ya sabes, el aficionado del Chelsea, recuerda que Donald Trump se invitó a subir al podio del Mundial de Clubes con los jugadores del club londinense. Para este Mundial, tenemos en cualquier caso un gran pensamiento para los mexicanos y canadienses, coorganizadores de la competición pero completamente ignorados…

No podemos resistir la tentación de compartir esta foto contigo. Publicado este martes por la tarde por el Canciller alemán del G7 en Evian, vemos a Friedrich Merz entregando una camiseta del equipo alemán a Donald Trump con motivo de su 80 cumpleaños. Una atención delicada que el líder germánico embellece con la tierna fórmula: “Después de todo, estamos en el mismo equipo. » Excesiva adulación, cuando recordamos que en junio de 2025, Donald Trump asimiló a Friedrich Merz a los nazis…

¿Un árbitro australiano hizo un gesto de supremacía blanca durante el partido entre Alemania y Curazao? Esta es la inverosímil pregunta que la FIFA se hace desde el domingo, cuando la cámara mostró a los dos árbitros encargados de la videoasistencia (VAR). Luego vimos a Shaun Evans, de pie detrás de su colega, con el brazo derecho al costado y los dedos haciendo la señal de “OK” con el índice y el pulgar. Un gesto aparentemente inofensivo, excepto cuando sabemos que ha sido utilizado durante años por grupos supremacistas para transmitir el mensaje “White Power” (superioridad blanca): los tres dedos extendidos forman la “W” y el pulgar y el índice dibujan la “P”.

“Sólo puede ser intencionado: transmitir un símbolo neonazi de extrema derecha”reaccionó la red antidiscriminación Fare (Fútbol contra el racismo en Europa). La FIFA, por su parte, se limitó a indicar que estaba al tanto del incidente y que estaba examinando el asunto. Según los informes, se solicitaron respuestas al árbitro, según BBC Sport. Así que continuará.

99. Como el número de jugadores nacidos en Francia que actualmente juegan en el Mundial. ¡Un récord increíble cuando sabemos que la selección francesa sólo cuenta con 26 jugadores, tres de los cuales no nacieron en territorio francés (Michael Olise en Inglaterra, Brice Samba en el Congo y Marcus Thuram en Italia)! Los otros 76, por tanto, fueron seleccionados por otras naciones, debido a su doble nacionalidad. Podemos citar al español Aymeric Laporte, nacido en Agen; la marfileña Elye Wahi, nacida en Courcouronnes; el caboverdiano Willy Semedo, nacido en Montfermeil; el argelino Riyad Mahrez… Argelia cuenta en su plantilla con 13 jugadores nacidos en Francia, por delante de Haití (12) y la República Democrática del Congo (11), contó el sitio Tout l’Europe. ¡Senegal, el rival de hoy, tiene diez jugadores nacidos en Francia! Como bien lo expresa el “New York Times”: “Croissants de hojaldre, buenos vinos y futbolistas de talla mundial: parece que el mundo no se cansa de los productos franceses. »