Muerte de un manifestante el 17 de octubre: paro cardiorrespiratorio, denuncia ante el IGPN... Lo que sabemos

“No hubo muertos y es un milagro”dio la bienvenida al Primer Ministro, Sébastien Lecornu, al final de una reunión interministerial de crisis el lunes 19 de octubre, dos días después de las manifestaciones del 17 de octubre marcadas por escenas de violencia y saqueos. Sin embargo, un manifestante murió el sábado. Se trata de Christophe M., un trabajador del espectáculo que vivía en Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne). El hombre de 59 años era “ vino a manifestarse por el poder adquisitivo ” Y “participó en todas las manifestaciones” en las últimas semanas, según informa “Libération”.

Sábado, a las 18.20 horas, “ Un cuerpo de bomberos es llamado para socorrer a un hombre de 59 años inconsciente en la vía pública » en el Boulevard de Magenta, cerca de la Place de la République, explicó la jefatura de policía de París. Atención especialmente compleja debido a la “ condiciones de seguridad degradadas en el área circundante » ; al mismo tiempo, en la zona se produjeron saqueos, quema de barricadas y disparos de gases lacrimógenos. Christophe M. fue trasladado al centro de rescate de Château d’Eau, donde falleció a las 18.55 horas. por parada cardiorrespiratoria.

Según la jefatura de policía, esta muerte sería “sin relación con la violencia o cualquier acción de la policía”. La fiscalía de París anunció que una investigación “Se ha abierto la búsqueda de las causas de la muerte”.

La familia de la víctima planea presentar una denuncia por “violencia intencional que conduce a la muerte sin intención de causarla” ante la Inspección General de la Policía Nacional (IGPN), aseguran nuestros compañeros de “Libération”. Por su parte, el abogado de la familia, Me Youri Krassoulia, acusa a las autoridades de “tiempo de juego”, de BFMTV.

Los internautas inicialmente asumieron que el manifestante que murió el 17 de octubre era un “médico callejero”, Entre ellos, un vídeo que lo muestra siendo golpeado por agentes de policía en la Place de la République fue ampliamente difundido en las redes sociales. Este último, Antoine, lamentó ante el “New Obs” que esta confusión haya impedido “la identificación del fallecido » ese día.

También se confirmó una segunda muerte, vinculada a la violencia cometida el día después del 17 de octubre. Se trata de un hombre de 48 años, que falleció el lunes 19 de octubre a las 01.10 horas, en la calle Berger, en el barrio de Châtelet. como consecuencia de sentirse mal en la vía pública », Según la fiscalía de París. Se ha abierto una investigación sobre las causas de la muerte. A diferencia de Christophe M., todavía se desconoce la identidad de este hombre.