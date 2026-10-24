“El antisionismo compulsivo de ciertos círculos de izquierda es la intolerancia de los ignorantes”

La primavera pasada, el Partido Verde de Inglaterra y Gales obtuvo el 21% de la intención de voto, lo que le situó en segunda posición detrás del Partido Reformista (extrema derecha), por delante de los laboristas y los conservadores, ambos con un 16%. El Partido Verde ganó el voto de algunos votantes laboristas, exasperados por las políticas de derecha del primer ministro británico Keir Starmer. (de julio de 2024 a julio de 2026, nota del editor). Los medios elogiaron la“ecopopulismo » por Zack Polanski, el nuevo líder medioambiental. El discurso ambientalista y de izquierda de Polanski galvanizó a un electorado joven sensible a la justicia social. Es evidente que este entusiasmo ahora se ha calmado. El Partido Verde ha retrocedido hasta el 9% de las intenciones de voto y Polanski acaba de ser derrotado en las elecciones parciales celebradas en Londres, en la circunscripción que Starmer dejó vacante.

El 4 de octubre, en la conferencia anual del partido en Brighton, se presentó una moción titulada “ El sionismo es racismo. » fue adoptado por 1.022 votos contra 813. El texto afirma que el sionismo es una ideología política que tiene como objetivo “deshumanizar, desplazar, expropiar y destruir” los palestinos. El sionismo sería un “proyecto colonial” ¿Quién habría establecido un “régimen de apartheid” Y “racista”.

La moción pide el establecimiento de una “Estado palestino en todo el territorio histórico de Palestina” con Jerusalén como capital. Israel sería borrado del mapa y dejaría de existir. El texto finalmente especifica que la lucha por la liberación de Palestina se puede llevar a cabo “por todos los medios previstos por el derecho internacional”, que puede incluir la lucha armada. La moción también determina el futuro de palestinos e israelíes, ignorando la posición de las partes involucradas sobre el terreno. De hecho, la Autoridad Palestina apoya la solución de dos Estados desde 1988, en el marco de las resoluciones 242 y 338 de las Naciones Unidas, que prevén la retirada de las fuerzas israelíes de los territorios ocupados en 1967.

Esta posición resuelve categóricamente un viejo debate. Los ambientalistas británicos ignoran –o pretenden ignorar– que el sionismo fue inicialmente una doctrina de autoemancipación para que los judíos europeos escaparan de la persecución y la asimilación forzada. La creación de un hogar nacional para los judíos respondió al deseo de autodeterminación y protección contra el antisemitismo en la Europa del siglo XIX.mi siglo y principios del 20mi siglo. Ésta es, en esencia, la idea de Theodor Herzl en su obra “El Estado de los judíos”, publicada en 1896. La Shoá convenció a la mayoría de los judíos de la necesidad de un Estado judío.

El sionismo es hoy una referencia cultural, sinónimo de apego a un hogar judío, sea israelí o no. Una encuesta reciente del Institute for Jewish Policy Research muestra que desde el 7 de octubre de 2023, el porcentaje de judíos británicos que se identifican con el sionismo ha aumentado en 7 puntos (66%), el porcentaje de quienes creen que el antisemitismo se ha convertido en un “problema importante” se ha triplicado (50%) y el porcentaje de quienes se sienten “muy apegado a Israel” ha subido 13 puntos (51%).

El antisionismo compulsivo que prevalece en algunos círculos de izquierda es la intolerancia de los ignorantes. Varias organizaciones sionistas en el Reino Unido, como Yachad o Judíos por la Justicia para los Palestinos, han tomado una posición contra el gobierno de Netanyahu, han denunciado crímenes de guerra y de lesa humanidad en Gaza y han pedido el fin de la ocupación de territorios palestinos y la creación de un Estado palestino junto a Israel. De hecho, podemos ser sionistas, de izquierda y solidarios con la lucha de los palestinos.

el supuesto naturaleza “racista” del sionismo plantea una pregunta concreta a los líderes del Partido Verde: ¿pueden los activistas judíos asistir a una reunión? “Sinagoga sionista” ? ¿Serán considerados? “racista” ? Es significativo que los congresistas rechazaran dos enmiendas propuestas por el Partido Verde Judío. Uno propuso abandonar la posición en favor de un Estado palestino único. El otro estaba destinado a proteger expresamente a los activistas ambientales judíos que frecuentan un “Sinagoga sionista”. Estas negativas muestran que se adoptó una moción radical abiertamente hostil a los judíos.

Por lo tanto, la moción exige que los judíos ambientalistas adopten una posición contra la existencia de Israel y repudien el sionismo en todos sus componentes y sensibilidades. En igualdad de condiciones, es como si un partido de izquierda hubiera votado a favor de una moción que pedía a los musulmanes en su conjunto renunciar al Islam, a las enseñanzas del Corán y a las referencias culturales a su religión tras los crímenes contra la humanidad cometidos el 11 de septiembre de 2001 en Nueva York. La izquierda siempre ha rechazado estas fusiones que criminalizan a las minorías por asociación. Sin embargo, esto es lo que esta moción hace contra los judíos.

El Partido Verde Europeo, al que están afiliados los Verdes ingleses y galeses, criticó duramente la moción, recordando su adhesión a una solución de dos Estados y a la autodeterminación judía y pidiendo a sus colegas británicos “para proteger a los judíos británicos”. el guardián Consideró que esta moción pisoteaba un principio básico del antirracismo: nunca hablar en nombre de las minorías, nunca decirles lo que deben pensar, especialmente cuando un tema les concierne directamente. El diario de izquierda recordó también que la moción era muy probablemente discriminatoria y podría ser denunciada ante la Comisión de Igualdad y Derechos Humanos (EHRC), organismo independiente responsable de hacer cumplir la Ley de Igualdad de 2010, que se ocupa de las situaciones de discriminación, acoso y victimización. En 2020, la CEDH elaboró ​​un inventario condenatorio del Partido Laborista liderado por Jeremy Corbyn, señalando que estaba plagado de antisemitismo. Corbyn, habiendo restado importancia a la importancia del informe, fue inmediatamente suspendido por su partido.

el rabino jefe (de las Congregaciones Hebreas Unidas de la Commonwealth), Ephraim Mirvis habló sobre“antisemitismo tóxico”, y consideró que la moción del Partido Verde supone una amenaza para los judíos británicos. Cuatro de los cinco parlamentarios verdes votaron en contra y Vivien Lichtenstein, líder del grupo de los Verdes judíos, declaró que podía abandonar el partido y le dijo a la BBC que esta moción no ayudaría a los palestinos de ninguna manera. Andy Burnham, el primer ministro británico, que reconoció en septiembre que el gobierno laborista de Keir Starmer había sido demasiado conciliador con el gobierno israelí, dijo que la moción era “antisemita”. Descartó que los laboristas formen una coalición con los Verdes.

Zack Polanski, un judío criado en una familia sionista, fue puesto en aprietos porque no participó en la votación y no habló sobre la moción. Fue criticado por su falta de coraje político y liderazgo. Cuando la moción aprobada fue fuertemente condenada, intentó distanciarse de ella, argumentando que habría votado en contra porque no correspondía a los Verdes decidir sobre la creación de un Estado palestino en el actual territorio de Israel. Entrevistado por la BBC, sin embargo, Polanski se negó a responder a la pregunta: “¿Cree usted que Israel, como hogar de los judíos después del Holocausto y los pogromos, tiene derecho a existir? »

¿Por qué se extravió el Partido Verde? Los comentaristas señalan una entrada de activistas de extrema izquierda en el partido, algunos de los cuales hicieron campaña en el Partido Laborista liderado por Jeremy Corbyn, y luego en Your Party, su nueva organización. La moción fue redactada por la facción Verde 4 Palestina, encabezada por Lubna Speitan, una artista británico-palestina. El activista era cercano a Minh Quang Pham, miembro de Al Qaeda, que cumple una condena de cuarenta años de prisión por intentar realizar un atentado terrorista en el aeropuerto de Heathrow (no se dice que ella conociera sus actividades).

¿Cómo se llama el antisionismo compulsivo de los ambientalistas británicos? Marca el regreso a la izquierda de una obsesión soviética, la de la conspiración de “cosmopolitas sin patria” : proceso de bata blanca (1952-1953), proceso del comité antifascista judío (1952), proceso de Slánsky (1952), campaña contra los “cosmopolitas sin patria” (1949-1953), campaña “antisionista” en Polonia (1968), etc. Este “antisionismo” de izquierda resurgió en la escena internacional en 1975, gracias a la Resolución de la ONU. 3379 por instigación de la Unión Soviética, un régimen que perseguía a su población judía. Esta resolución, derogada dieciséis años después, estipulaba que el sionismo es “una forma de racismo y discriminación racial”.

El Partido Verde sólo se está reconectando con la tradición antisemita de una parte de la izquierda radical. Naturalmente, estos activistas niegan que su moción sea antisemita. En su boca, la palabra “antisemitismo” nunca se correlaciona con la experiencia de racismo que sienten los propios judíos, sino que se refiere al agravio que sienten al ser descritos como lo que son: antisemitas. La izquierda global debe ahora plantearse la pregunta: ¿cómo este antisionismo repetitivo, basado en generalizaciones ignorantes y prejuicios racistas, promueve la causa palestina o ayuda a los habitantes de Gaza? Este “antisionismo” no es más útil para las víctimas palestinas que la búsqueda de los supuestos “genocidas” de izquierda. que denuncian, sin embargo, los crímenes contra la humanidad cometidos por los israelíes en Gaza. ¿De qué los culpamos? No utilizan la palabra “genocidio” cuando denuncian crímenes contra la humanidad en Gaza.

Este “antisionismo” compulsivo ridiculiza el compromiso antirracista y antiimperialista de la izquierda. Por un lado, impone a los judíos la definición de lo que es antisemita y lo que no lo es. Por otro lado, determina para palestinos e israelíes dónde y cómo deben vivir sus vidas.