Muerte de Lionel Jospin: Macron anuncia que este jueves se rendirá un homenaje nacional al ex primer ministro socialista

Publicado el 23 de marzo de 2026 a las 19:47 horas. Lectura: 1 min.

El jueves por la mañana se rendirá un homenaje nacional al ex Primer Ministro socialista Lionel Jospin, que llevó el “izquierda plural” en el gobierno entre 1997 y 2002, tras su muerte el domingo a la edad de 88 años.

“Sobre todo quiero expresar aquí la emoción, el respeto de toda la Nación y decir que el jueves se le rendirá un homenaje nacional”declaró el presidente Emmanuel Macron la noche del lunes 23 de marzo, sin precisar si la ceremonia se celebrará en Les Invalides. El Jefe de Estado había saludado anteriormente a un “gran destino francés”. A “homenaje” También está prevista para el martes la Asamblea Nacional, según el orden del día de su presidente, Yaël Braun-Pivet.

Lionel Jospin indicó en enero que había sufrido “una operación seria” y estar recuperándose en casa, pero sin revelar detalles. Figura reconocida y unificador de la izquierda hasta el final, fue ministro de Educación de François Mitterrand entre 1988 y 1992 y primer secretario del Partido Socialista de 1981 a 1988 y luego de 1995 a 1997.

Describiendo su “tristeza”Jean-Luc Mélenchon, a quien Lionel Jospin había puesto el pie en el estribo nombrándolo ministro entre 2000 y 2002, saludó “un modelo de exigencia y trabajo”. “Seguirá siendo el hombre de las 35 horas, de la alianza rojo rosa verde, de la negativa a tocar la edad de jubilación. Y de una presencia intelectual en un universo que se alejaba”declaró nuevamente el líder rebelde.

Si bien el espectro político está más polarizado que nunca y la izquierda parece haberse vuelto “irreconciliable”Lionel Jospin sigue siendo quien permitió una “izquierda plural”que reúne a socialistas, ecologistas y comunistas, para gobernar.

El que se definió como “austero quien ríe” condujo a esta reunión a la sorpresiva victoria de las elecciones legislativas de 1997, convocadas por el Presidente Jacques Chirac tras una disolución que pretendía, por el contrario, consolidar su poder.

Impulsado por una situación económica favorable, implementó entonces una reducción de la jornada laboral a 35 horas semanales, una cobertura sanitaria universal y un contrato de unión civil, el PACS, precursor del matrimonio para todos. También se mantuvo firme en el principio según el cual ningún ministro podría permanecer en el gobierno si fuera acusado, jurisprudencia que posteriormente fracasó.