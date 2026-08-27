Ebrio de ira contra Canadá, Trump firma una orden ejecutiva para cambiar el nombre del lago Ontario a Lago “de América”

Publicado el 27 de agosto de 2026 a las 20:12, actualizado el 27 de agosto de 2026 a las 8:12 p.m. Lectura: 1 min.

Después del Golfo de América (de México), el Lago de América. Donald Trump, enfrascado en un duro enfrentamiento comercial con Canadá, firmó este jueves 27 de agosto un decreto que, según él, cambia ” inmediatamente “ el nombre de “Lago Ontario”situada en la frontera entre Estados Unidos y Canadá, en “Lago de América”.

Para la ocasión, se instaló en el Despacho Oval un mapa en el que ya aparece nombrada esta extensión, uno de los Grandes Lagos situados en esta zona fronteriza. “Lago de América”en grandes letras rojas.

“Ontario”que también designa una provincia canadiense, proviene de la palabra iroquesa kanadario que significa agua “reluciente”según una explicación etimológica dada por el gobierno canadiense.

“Tenemos un golfo y un lago. Lo único que todavía nos falta es un océano. Así que tal vez cambiemos el nombre a Atlántico o Pacífico. Tal vez cambiemos ambos”.comentó el presidente estadounidense.

Al comienzo mismo de su segundo mandato, ordenó el nombre del “Golfo de México” en “Golfo de América”. Un cambio de nombre visible, según el país, en Google Maps y Apple Maps.

Esta nueva ofensiva de Donald Trump contra Canadá, a la que acusa de “desnudarse” Estados Unidos corre el riesgo de frustrar la esperanza, expresada el jueves por Ottawa, de una reanudación de las negociaciones comerciales. La semana pasada, Canadá abandonó la mesa de negociaciones después de que se consideraran propuestas de último momento “ inaceptable » por Ottawa.

Los dos países, por el momento, están enfrentados en materia de impuestos aduaneros. Canadá respondió a los nuevos aranceles aduaneros estadounidenses que entraron en vigor el sábado con una serie de recargos dirigidos a determinados productos estadounidenses, tras la ruptura de las negociaciones comerciales entre ambos países. Estas medidas entrarán en vigor el 8 de septiembre.