Deuda pública en poder del banco central: ¿en el frigorífico o en el fuego?

El debate sobre la cancelación de la deuda pública en poder del Banco Central Europeo (BCE) se reactivó con una frase de Jean-Luc Mélenchon que proponía “Mete la deuda en el frigorífico” sino también, en el mismo movimiento, de la “prender fuego”. Sin embargo, las dos imágenes no dicen lo mismo y el debate está lejos de ser semántico: se refiere a dos opciones posibles que no tienen los mismos efectos financieros, contables y políticos. Una columna publicada recientemente en las columnas de “New Obs” eligió la “refrigerador” : mantener los títulos públicos que posee en el balance del Eurosistema a largo plazo, renovándolos a su vencimiento o incluso transformándolos en deuda perpetua a tipo de interés cero.

Por mi parte, propuse la cancelación, es decir la ” fuego “que se encuentra originalmente en un libro coescrito en 2020 con Alain Grandjean “Una moneda ecológica”. En febrero de 2021, esta última propuesta fue adoptada y apoyada por más de 150 economistas europeos. De manera singular, varios firmantes de la columna publicada hace unos días nos respondieron mientras“No anulamos el equilibrio de poder de un rasgo contable”. Cinco años después, ahora afirman que un conjunto de entradas en el balance del banco central pueden “desarmar el chantaje de la deuda”. Los mismos autores se opusieron ayer a nosotros. “prima de riesgo que los mercados no dejarían de cobrar tras la firma de los Estados”observaremos que ha desaparecido del argumento a la hora de sacar la deuda de los mercados mediante congelación. Así que aquí estamos de acuerdo y estoy encantado: así progresan las ideas. El diagnóstico ya es común: una deuda en poder del banco central no tiene ni el mismo estatus económico ni el mismo estatus político que una deuda de mercado, y lo que hagamos con ella tiene un impacto real en la financiación del Estado.

Queda por elegir el remedio entre la nevera y el fuego, es decir entre congelar y cancelar. Hay tres razones principales para el incendio.

La primera razón es que una deuda perpetua a interés cero tiene un valor presente estrictamente igual a cero: una deuda que no genera nada y nunca vence ya no es una deuda. En otras palabras, los partidarios del frigorífico aceptan toda la economía de cancelación, pero rechazan el nombre. Al hacerlo, aceptan un riesgo innecesario: una deuda perpetua permanece en los libros del banco central, donde sus condiciones (tasa, estatus, tenencia) permanecen a merced de cualquier nueva mayoría, mientras que la cancelación es irreversible.

Esto no es teórico: la experiencia británica da la medida del riesgo. el famoso consuelosnacido el 18mi siglo e hinchadas por las guerras napoleónicas y luego por la de 1914, fueron el arquetipo de la deuda “fuera de tiempo” : sin fecha de caducidad, transmitida de generación en generación, considerada eterna. Este estatus no los protegía de nada. Sus términos fueron renegociados con autoridad: conversión de Goschen en 1888, conversión “patriótico” de 1932 reduciendo el Préstamo de Guerra del 5% al ​​3,5% – y, en 2014-2015, el Tesoro británico simplemente los reembolsó, resolviendo en unos pocos meses dos siglos y medio de “perpetuidad”. ¿Y cómo financió este reembolso? Reendeudándose en los mercados de bonos. Sólo la cancelación elimina definitivamente una deuda de la historia.

Los autores también abogan por la reinversión de los valores que vencen. Yo mismo defendí, ya en 2021, en respuesta a Christine Lagarde, que ningún tratado prohibía al BCE reinvertir indefinidamente las sumas reembolsadas, lo que haría inútil la propuesta de cancelación, y lo sostengo. Pero precisamente: nada obliga al banco central a actuar de esta manera y por eso la cancelación es necesaria. Una vez más, la experiencia británica muestra el peligro: de 2009 a 2022, el Banco de Inglaterra reinvirtió títulos públicos que vencían: una congelación de facto. Luego la doctrina cambió y se convirtió en el primer banco central importante no sólo en cesar las reinversiones sino también en revender activamente sus títulos en los mercados, con pérdidas: 36 mil millones de libras ya a cargo del contribuyente según el Deutsche Bank, hasta 130 mil millones a largo plazo según el Comité del Tesoro de la Cámara de los Comunes, que habla de un “saltar a lo desconocido”. Una reinversión se suspende por simple votación de un comité de política monetaria, y es el contribuyente quien paga el descongelamiento.

La segunda razón radica en la consideración. La propuesta que venimos haciendo desde 2021 nunca ha sido una cancelación total. Vincula la eliminación de los valores en poder del Eurosistema con un compromiso de inversión, total o parcial, en la reconstrucción ecológica y social (renovación, transporte, adaptación, salud). Es un contrato celebrado para fortalecer los fundamentos económicos y por tanto la solvencia del Estado. La congelación, por otra parte, es una gestión silenciosa de los balances, decidida en las salas de Frankfurt por los banqueros centrales; es decir, irónicamente, exactamente esta despolitización de la moneda que los partidarios de la congelación también denuncian con razón.

Finalmente, el último motivo es que el frigorífico neutraliza las tarifas pero deja el contador encendido. Una deuda congelada en el balance del banco central sigue teniendo plenamente en cuenta el ratio de Maastricht: los 3.500 millones de euros y el 117% del PIB seguirían apareciendo y producirían todos sus efectos: procedimientos europeos, rebajas de calificación, titulares que provocan ansiedad, chantaje permanente de la austeridad en el debate interno. Sin embargo, la disciplina de la deuda no sólo implica las tasas de interés: también involucra la cifra misma, esgrimida en cada presupuesto como prueba de irresponsabilidad colectiva. La cancelación también reduce el contador: casi veinte puntos del PIB menos. E incluso si este medidor es malo y no dice nada en sí mismo sobre la solvencia de un Estado o su capacidad de endeudamiento, sigue siendo un símbolo.

¿Deberíamos entonces oponernos a ambos caminos? No. La congelación acompañada de reinversiones puede muy bien ser una política de transición: estabiliza los tipos, protege el espacio presupuestario y se basa en instrumentos jurídicamente probados. Pero el frigorífico es una antesala, no un destino: trata parte del síntoma sin tocar la enfermedad, este régimen monetario que hace de la deuda el único punto de entrada del dinero a la economía, y de los mercados financieros los guardianes de esta puerta.

Porque es allí donde debe llevarnos este debate, más allá del volumen de deuda: a la cuestión de la creación monetaria en sí. Liberar parte de la deuda de la promesa de pago es hacerla permanente. Y para afrontar los retos del siglo XXImi siglo, es hora de pensar en la creación monetaria sin deuda, bajo control democrático y orientada a las necesidades esenciales. No se trata de crear dinero sin límites pero esos límites son reales y no financieros: son los recursos disponibles, el trabajo, los ecosistemas. El orden financiero siempre ha sido pragmático a la hora de salvarse. Y para construir un nuevo orden monetario adaptado a los desafíos de nuestro tiempo, debemos tener el coraje de seguir la lógica con respecto a la deuda en poder del banco central.

EXPRESO ORGÁNICO

Nicolas Dufrene Es un alto funcionario, director del Instituto Rousseau, autor en particular de “Una moneda ecológica” (con Alain Grandjean, Odile Jacob, 2020) y “La deuda en el siglo XXI”.mi siglo, cómo liberarnos de él” (Odile Jacob, 2023).