El impuesto europeo a los pequeños paquetes chinos hace que las importaciones caigan un 40%

Publicado el 27 de agosto de 2026 a las 19:29 horas. Lectura: 2 min.

La Unión Europea está ganando una batalla en la guerra regulatoria librada contra Shein, Temu, AliExpress y otros, después de que la importación de pequeños paquetes desde China haya sufrido una caída significativa tras la introducción de un impuesto destinado a frenar el flujo.

Las importaciones de estos paquetes han caído entre un 30% y un 40% en la Unión Europea, anunció este jueves 27 de agosto el Ministerio de Economía, citando un dato de la aduana francesa.

Este descenso es consecuencia de la decisión de Bruselas de introducir un impuesto de 3 euros el 1 de julio sobre cada categoría de producto contenido en estos pequeños envases. El objetivo era frenar el creciente crecimiento de las plataformas asiáticas.

En 2025, casi 5.900 millones de paquetes pequeños entrarán en el mercado europeo, o más de 180 por segundo. Esto es cuatro veces más que en 2022. De este total, el 93% provino de China, cuyas empresas se benefician de una exención de derechos de aduana para estos pequeños paquetes de menos de 150 euros importados en Europa.

Estas cifras son tanto más alarmantes cuanto que la Unión Europea sospecha que una parte sustancial de los productos importados no cumplen el Derecho comunitario o incluso son peligrosos.

Las grandes plataformas asiáticas de venta online, entre las que destacan Shein, Temu y AliExpress, han aprovechado esta indulgencia aduanera para invertir en el vigente mercado europeo. Al hacerlo, provocaron la ira de autoridades públicas, asociaciones y parlamentarios, acusándolos de contaminación ambiental debido al volumen, competencia desleal e incluso trabajo forzoso.

“Frente a China, no hay inevitabilidad”afirmó el ministro de Economía, Roland Lescure, durante el acto de vuelta al cole del Medef, alegrándose de los efectos de este sistema. “Si implementamos las políticas públicas adecuadas, podemos ganar, ganaremos”volvió a asegurar.

El impuesto es temporal: estará vigente hasta una revisión profunda del sistema aduanero europeo, prevista para dentro de dos años.

Además, se complementará a partir de noviembre con “tarifa de procesamiento”que ayudará a financiar los servicios aduaneros. La cantidad aún no se ha fijado pero podría ascender a dos euros por paquete.

La aplicación de compras Joko, que se basa en las transacciones bancarias de 1,5 millones de personas en Francia, reveló que los volúmenes de ventas cayeron drásticamente entre las empresas afectadas por el impuesto. El sitio tipo chino “bazar” Temu registró una caída del 50% entre junio y julio, mientras que su homólogo AliExpress sufrió una caída del 37% y la asiática Shein un 15%.

La relativa resistencia de la plataforma de moda Shein, originaria de China pero ahora con sede en Singapur, se explica por la apertura de un “almacén gigante” en Polonia “a partir de diciembre de 2025”cual “reduce su exposición al impuesto”según Joko.