Elecciones presidenciales de 2027: ¿para quién trabajan los ministros del gobierno de Lecornu?

Durante mucho tiempo, el Primer Ministro intentó mantener a su gobierno lo más alejado posible de las elecciones presidenciales. Matignon había dado instrucciones de concentrarse en la gestión del país. A menos de un año de estas importantes elecciones, el dique se ha roto: varios ministros han manifestado sus preferencias por uno de los candidatos lanzados o previstos. Incluso Sébastien Lecornu se desvió de su propia regla, multiplicando las postales en la prensa durante el verano. Suficiente para revivir la hipótesis de su propia candidatura, con la bendición de Emmanuel Macron.

Este miércoles 26 de agosto, el Ministro Delegado para Europa, Benjamin Haddad, anunció su apoyo a Edouard Philippe. “Creo que está en la mejor posición para unir a nuestra familia política y expandirla, y en particular crear la alianza de centro y derecha que espero”declaró en France 2. Imaginamos a Gabriel Attal, candidato del Renacimiento, encantado de ver a este miembro de su partido apoyando a su competidor de Horizontes… “Somos parte de la misma familia política y, por supuesto, estamos destinados a unirnos todos, de lo contrario será un desastre para el país”explicó también Benjamin Haddad, afirmando incluso que estaba a favor de una concentración también desde la primera vuelta con el candidato de Les Républicains (LR), Bruno Retailleau, “cuando lleguemos hacia el invierno”.

No es el único en el gobierno que apoya al alcalde de Le Havre. Ni siquiera el único miembro de Renaissance. Antes que él, la portavoz del Gobierno, Maud Bregeon, y el ministro de Transición Ecológica, Mathieu Lefèvre, apoyaron la aventura presidencial de Edouard Philippe. Este último también estará presente en la salida política, el 30 de agosto en Tourcoing, del Ministro de Justicia, Gérald Darmanin, que le dio su apoyo el 17 de agosto. Muy cercana al Presidente de la República, la Ministra de Educación, Formación y Aprendizaje Sabrina Agresti-Roubache también se ha acercado a Edouard Philippe.

Es también el caso del Ministro Delegado encargado de Comercio Exterior y Atractivo, Nicolas Forissier. Miembro de LR pero suspendido por su partido, estuvo presente en la reunión parisina del candidato Horizontes el 5 de julio y se presenta ante “Le Monde” como un “explorar” por la derecha. En particular, para los otros cinco ministros de LR, Annie Genevard (Agricultura), Philippe Tabarot (Transportes), Vincent Jeanbrun (Ciudad y Vivienda), Jean-Didier Berger (delegado ante el Ministro del Interior) y Sébastien Martin (Industria). En privado, este último se declara bastante favorable a la candidatura de Sébastien Lecornu.

Además, el Ministro de Educación Superior, Philippe Baptiste, también acudió al mitin de julio para aplaudir al ex Primer Ministro. Como era de esperar, la ministra de Asuntos Exteriores, Naïma Moutchou, y su colega responsable de Digital, Anne Le Hénanff, ambas miembros del partido Horizontes, también apoyan a Le Havre.

Gabriel Attal, que cuenta con menos apoyo en el gobierno, puede contar sin embargo con algunos ministros leales a Renaissance. Lo pudimos demostrar el 30 de mayo, durante la reunión de lanzamiento de campaña del ex Ministro de Educación. En primera fila pudimos ver a la Ministra de Salud Stéphanie Rist, al Ministro de Acción y Cuentas Públicas David Amiel, a la Ministra Delegada responsable de la Francofonía Eléonore Caroit y al Ministro de Economía Roland Lescure. Recordó que el Francia-Inter fue un “caminante histórico” y un “Activista desde hace diez años de un partido del que estoy muy orgulloso”.

Ocho meses antes de la primera vuelta, la mayoría de los ministros guardan, por el momento, silencio. Hay quienes no proceden de ningún partido y que por el momento permanecen alejados de los candidatos, como el Ministro del Interior, Laurent Nuñez, o quienes esperan una manifestación en torno a un candidato único, como la Ministra Delegada encargada de la Igualdad entre mujeres y hombres, Aurore Bergé… que sin embargo no quiere a Attal. También hay quienes son miembros del MoDem de François Bayrou y esperan saber qué hará su partido, como el ministro de Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot. Por último, hay quienes no ven con malos ojos la candidatura de Sébastien Lecornu, como el ministro de Comercio, Serge Papin, o su colega encargado de las Relaciones con el Parlamento, Laurent Panifous. “Sería un muy buen candidato”declaró a “Punto” en julio.

Incongruentemente, el mismo Laurent Panifous ya había dado su apoyo una semana antes al ex primer ministro socialista Bernard Cazeneuve. “Me gustaría que Cazeneuve apareciera. Necesitamos un candidato que defienda y encarne los valores de la socialdemocracia”aseguró en “Oeste de Francia”. Si no podemos llegar a decir que se trata de un apoyo a las elecciones presidenciales, destacamos la improbable declaración en “Libération” de la Ministra de Ecología Monique Barbut, cuyo candidato es Jean-Luc Mélenchon. “la que más integra la cuestión climática en sus propuestas”. “Un auténtico estallido de lucidez”Irónicamente, un miembro de la dirección rebelde disfrutó de la universidad de verano de su movimiento, a la que la ministra no acudió a pesar de la invitación.